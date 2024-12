Rimani Rimani Rimani è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, disponibile da venerdì 20 dicembre 2024 e presentato, per la prima volta, durante il suo tour nei Palazzetti. Il pezzo è prodotto da Zef, ​fenoaltea & Simone Guzzino e farà parte del suo prossimo progetto discografico.

Il testo di Rimani Rimani Rimani

Ecco il testo della canzone “Rimani Rimani Rimani” di Alessandra Amoroso.

E capita spesso

Nel bene e nel male

La vita, alla fine, ti passa attraverso

Ogni volta scappando ti porta via un pezzo

E non trovi parcheggio

E tu me lo dicevi sempre, sempre che

Ci si trova e ci si perde, è semplice

Ma rimane sulla pelle

Brilla e non si spegne

Una geometria di stelle e bruciature

E l’ho capito adesso

Nel bene e nel male la vita è anchе questo Tutte le notti chе ho passato a ballare, ballare

Non pensare al tuo ricordo feroce

Come lune che abbaiano ai cani

Le pieghe dopo un origami

Tu rimani, rimani, rimani

Rimani, rimani, eh Se c’è un senso, dimmelo

Se c’è un senso unico

Non è fatto per me

Ancora cerco un segno, un simbolo

E cado dentro

La tua geometria di stelle senza fine Tutte le notti che ho passato a ballare, ballare

Non pensare al tuo ricordo feroce

Come lune che abbaiano ai cani

Le pieghe dopo un origami

Tutte le notti che ho passato a ballare, non vale

Che ti ho perso, andavi troppo veloce

Come sabbia fina tra le mani

Le pieghe dopo un origami E siamo dei silenzi e musica

Cielo buio che si illumina

Dalla prima fila all’ultima, ultima, ultima

Porte senza più le chiavi

Parole senza le vocali

Ma tu rimani, rimani, rimani

Rimani, rimani, rimani

Rimani, rimani, rimani Tutte le notti che ho passato a ballare, ballare

Non pensare al tuo ricordo feroce

Come lune che abbaiano ai cani

Le pieghe dopo un origami

Tutte le notti che ho passato a ballare, non vale

Che ti ho perso, andavi troppo veloce

Come sabbia fina tra le mani

Le pieghe dopo un origami

Tu rimani, rimani, rimani

Rimani, rimani, rimani

Il significato della canzone Rimani Rimani Rimani

Il testo della canzone “Rimani Rimani Rimani” di Alessandra Amoroso racconta la complessità della vita e delle relazioni, in cui il bene e il male si intrecciano inevitabilmente lasciando segni indelebili. L’immagine della vita che “ti passa attraverso” e “ti porta via un pezzo” esprime una sensazione di perdita costante, in cui ogni esperienza lascia una traccia, come una “geometria di stelle e bruciature”. È una riflessione sull’impermanenza e sul fatto che, nel bene e nel male, la vita è fatta di cicli di incontri e separazioni: “Ci si trova e ci si perde, è semplice”.

La protagonista cerca di affrontare il dolore del ricordo e della perdita attraverso il movimento, il ballo, che diventa un modo per sfuggire al peso emotivo: “Tutte le notti che ho passato a ballare, non pensare al tuo ricordo feroce“. Tuttavia, il ricordo persiste, evocato da metafore come “le pieghe dopo un origami”, che simboleggiano le complessità e le tracce lasciate dalle esperienze passate.

C’è una ricerca costante di significato: “Se c’è un senso, dimmelo, se c’è un senso unico, non è fatto per me“, ma questa ricerca sembra portare solo a una caduta nelle stesse emozioni profonde e irrisolte, come in una “geometria di stelle senza fine”.

La perdita viene rappresentata con immagini poetiche, come “ti ho perso, andavi troppo veloce” e “come sabbia fina tra le mani”, che descrivono l’inevitabilità di ciò che sfugge. Eppure, nonostante tutto, rimane una presenza persistente, un’eco, un legame che non si spezza: “Tu rimani, rimani, rimani“.

In sintesi, il pezzo esplora il dolore della perdita e la resilienza della memoria, celebrando al contempo la bellezza e la vulnerabilità dell’esistenza umana.