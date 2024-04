Aiko è una cantante ceca che rappresenterà la Repubblica Ceca all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. La cantante 24enne si esibirà con la canzone dal titolo Pedestal. Aiko si esibirà all’ESC 2024 grazie alla vittoria della sesta edizione di Eurovision Song CZ, la manifestazione musicale attraverso la quale la Repubblica Ceca seleziona la propria rappresentante per l’Eurovision. Aiko, che ha scelto il proprio nome d’arte in omaggio all’omonima cantante giapponese, ha raggiunto la popolarità nel suo paese nel 2015 grazie alla partecipazione alla quarta edizione di Česko Slovenská SuperStar. Nel corso della sua carriera, si è esibita in importanti festival europei come il Rock for People, l’ESNS, il Metronome Prague, il Great Escape ed il Grape Festival.

A seguire potete leggere il testo della canzone di Aiko, Pedestal.

Your sorry means nothin’ when everythin’ else

Stays the same, stays the same

You stay silent, I get violent

And everythin’ else stays the same

Pathetic and I’m over it

You’re so full of it, full of it

I’ll give all the love to me

And then I’ll truly be free, I’ll truly be free.

And I, I, I, I need to learn to

I, I, I, I need to learn to

Put myself on a pedestal.

I will be loving me more, loving me

Put myself on a pedestal

I will be loving me more

I finally learned not to force things

And I love me more, love me more, love me more

Love me more than you once did

Put myself on a pedestal

I will be loving me more.

Love of your life, just please don’t ask

For any actions or any proof

Ugh, the irony, where did my pride go?

I feel no shame, but you should and now I know.

I, I, I, I need to learn to

I, I, I, I need to learn to

Put myself on a pedestal.

I will be loving me more, loving me

Put myself on a pedestal

I will be loving me more

I finally learned not to force things

And I love me more, love me more, love me more

Love me more than you once did

Put myself on a pedestal

I will be loving me more.

I told you like a million times

Why do you keep doing the same thing?

I’m not doin’ it, I’m not doing it, I told you

You are… Stop, please, where are you goin’?

I’m not doing it, I’m off, I’m done.

I will be loving me more

Loving me, loving me, loving me

Loving me, loving me, loving me

I will be loving me more.

Loving me more

Loving me, loving me, loving me, loving me, yeah

Yeah.