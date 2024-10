“Diet Pepsi” è una canzone della cantautrice americana Addison Rae. È stata pubblicata il 9 agosto 2024, attraverso la Columbia Records, come singolo di debutto per una major, segnando anche il suo primo singolo in tre anni da “Obsessed” (2021). A differenza del suo predecessore, “Diet Pepsi” ha ricevuto recensioni positive ed è stato classificato in diversi paesi in tutto il mondo, emergendo come la prima svolta di Rae. In queste settimane, il pezzo è diventato virale anche sui social, permettendo al brano una diffusione ancora maggiore.

Ecco il testo di Diet Pepsi di Addison Rae.

My boy’s a winner, he loves the game

My lips reflect off his cross gold chain

I like the way he’s telling me

My ass looks good in these ripped blue jeans

My cheeks are red like cherries in the spring

Body’s a work of art you’d die to see

Untouched, XO

Young lust, let’s— (Ah)

When we drive in your car, I’m your baby (So sweet)

Losing all my innocence in the backseat

Say you love, say you love, say you love me (Love me)

Losing all my innocence in the backsеat

When we drive in your car, I’m your baby (So sweet)

Losing all my innocеnce in the backseat

Say you love, say you love, say you love me (Love me)

Losing all my innocence in the backseat

Break all the rules ‘til we get caught

Fog up the windows in the parking lot

Summer love (Ah, ah), sexy

Sitting on his lap, sippin’ Diet Pepsi

I write my name with lipstick on your chest

I leave a mark so you know I’m the best

Untouched (Untouched), XO (XO)

Young lust, let’s go (Ah)

When we drive in your car, I’m your baby (So sweet)

Losing all my innocence in the backseat

Say you love, say you love, say you love me (Love me)

Losing all my innocence in the backseat

When we drive in your car, I’m your baby (So sweet)

Losing all my innocence in the backseat

Say you love, say you love, say you love me (Love me)

Losing all my innocence in the backseat

When we—

I’m your baby

I’m your baby

When we—

(XO)

When we drive in your car, I’m your baby (So sweet)

Losing all my innocence in the backseat

Say you love, say you love, say you love me (Love me)

Losing all my innocence in the backseat (Ah)

When we drive in your car, I’m your baby (So sweet)

Losing all my innocence in the backseat

Say you love, say you love, say you love me (Love me)

Losing all my innocence in the backseat

Untouched

Young lust

XO

Let’s go