Terry Hall, il cantante dei The Specials, è morto. La notizia della sua scomparsa è stata condivisa sugli account social della band, che su Facebook hanno raccontato che è morto morto “a seguito di una breve malattia”. Queste le parole condivise:

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa, a seguito di una breve malattia, di Terry, il nostro bellissimo amico, fratello e uno dei più brillanti cantanti, cantautori e parolieri che questo paese abbia mai prodotto. Terry era un marito e un padre meraviglioso e una delle anime più gentili, divertenti e genuine. La sua musica e le sue esibizioni racchiudevano l’essenza stessa della vita… la gioia, il dolore, l’umorismo, la lotta per la giustizia, ma soprattutto l’amore. Mancherà profondamente a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato e lascia il dono della sua straordinaria musica e della sua profonda umanità. Terry spesso lasciava il palco alla fine degli spettacoli di affermazione della vita di The Specials con tre parole … “Love Love Love” Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto triste.🖤

Secondo quanto emerso, Hall aveva 63 anni al momento della sua morte, era sposato con Lindy Heymann, una regista, e padre di due figli Leo e Felix Hall.

Nati nel 1977 a Coventry, in Inghilterra, i The Specials hanno avuto successo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, con il loro album di debutto omonimo.

La formazione originale dei membri includeva Hall, che sostituì il cantante Tim Strickland poco dopo la formazione degli Specials, insieme a Jerry Dammers, Roddy “Radiation” Byers, Neville Staple, John Bradbury, Dick Cuthell e Rico Rodriguez. i The Specials sono noti per brani come “Gangsters” e “Ghost Town”. Ha anche formato le band Fun Boy Three nel 1981 e The Colourfield nel 1984. Negli ultimi tempi, ha riformato i The Specials per un tour e nuova musica nel 2008 (la band si era già riunita una volta, negli anni ’90, ma Hall non ne faceva parte).

Terry Hall, nella sua carriera, ha collaborato con David Stewart, Bananarama, the Lightning Seeds, Sinéad O’Connor, Stephen Duffy, Dub Pistols, Gorillaz, Damon Albarn, D12, Tricky e Lily Allen.