Terra di confine, Nesli e Raige: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Terra di confine’, il nuovo singolo di Nesli e Raige, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 giugno 2022. Prodotto da Nesli e Rufio, il nuovo inedito che segue la pubblicazione di ‘Confessione – Story’, ‘Lazarus’ e ‘Il Male Minore’ e ‘Polvere da Sparo’ con Jack the Smoker, usciti nei mesi scorsi, parte integrante del progetto musicale di Nesli, pubblicato e distribuito da Artist First.

Testi canzoni Polvere da sparo, Nesli e Jack The Smoker: testo, video, significato della canzone

Terra di confine, Nesli e Raige: significato

Francesco Tarducci (vero nome di Nesli) ha spiegato, in maniera chiara e dettagliata, il filo conduttore del brano:

Questo brano parla di un ragazzo e una ragazza: si sono amati, sono cresciuti e si sono divisi. Ora sono a un punto di non ritorno nelle proprie vite, di fronte ai cambiamenti che fanno diventare grandi. Terra di confine è quel luogo della mente dove si rivivono i ricordi senza dolore, come guardare un film, come quella sensazione che si prova quando capisci che qualcosa di grande sta per finire, per diventare qualcos’altro, come la campanella dell’ultimo giorno delle superiori.

L’amore ti porta a crescere

La vita a dividerti

Ti fa rendere conto che il momento di diventare grandi

Arriva per tutti, sempre

Ma esiste un luogo della mente

Dove i ricordi si rivivono senza dolore

Come un film

Come quando realizzi che qualcosa di grande

Sta per finire, sta per cambiare

Come il suono della campana l’ultimo giorno delle superiori

Quando esci fuori

E il cielo ti mette i brividi

Però sa anche commuoverti

Ed è tutto nel viaggio e nel dono della sintesi

Del volo delle rondini

Terra di confine, Nesli e Raige: video

Il video sarà disponibile nei prossimi giorni.

Terra di confine, Nesli e Raige: testo

Il testo sarà consultabile a breve.