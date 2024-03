Ecco il risultato del televoto per coloro che non hanno ancora la maglia e che meritano di avere un posto al serale di Amici 2024

Ecco la classifica del televoto per scoprire, tra coloro che non hanno ancora la maglia, chi merita di andare al serale secondo il pubblico da casa che ha votato. Maria De Filippi si collega con i ragazzi di Amici per leggere la classifica.

Si parte dalla prima posizione. Il primo classificato è Kumo, ballerino. Al secondo posto troviamo Sarah, cantante della squadra di Lorella Cuccarini.

Terzo gradino per Giovanni, ballerino di Raimondo Todaro. Quarta, invece, Lil Jolie.

Quinta classificata risulta Kia, tra le new entry del programma.

Sesto classificato Nahaze, ultimo posto per Ayle, secondo il televoto del pubblico da casa

Kumo Sarah Giovanni Lil Jolie Kia Nahaze Ayle

Per Kumo il 27%, per Ayle solo il 5%. E il cantante si sfoga

“Davvero difficile avere tuti contro, mi sento orgoglioso di poter continuar perché non è facile” le poche parole pronunciate da Ayle al termine del risultato del televoto da parte del pubblico.