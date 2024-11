Purple Rain è una canzone di DrefGold con il featuring di Tedua. Il brano fa parte del disco Goblin, pubblicato l’8 novembre 2024.

Purple rain, piove dentro casa (Dentro casa, casa)

Mentre non ci sei trovo la mia strada (Strada, strada)

Solo la notte, sembra che non trovi dove sia il mio orizzonte

Tutte le volte vedo purple rain, piove dentro casa (miei ricordi) Sono solo pioggia che cade dal cielo (Purple rain)

Anche se ogni volta riparte da zero (Purple rain)

Solo di notte, sembra che i pensieri mi colpiscano forte, lacrime sporche

Sono solo pioggia che cade dal cielo (Purple rain) Pioggia dentro casa mia e quella mia e quella mia e di mio fratello

Fuggo dalla polizia, poi mi ferma ed è un fan vero

Tutti al tavolo mio, trovi pusher e architetti

Nel mio Hood al diretto, piove sul mio ID Apple

Quando piove penso sempre che è tutto sbagliato

Emozioni contrastanti, sembrano di un altro

Tu sei fuoco, sei ghiaccio, ti odio, ti bacio

Fai fori sul cuore, mi lasci uno straccio

Mi lasci da solo, se piove col sole

Non piangere brother, piange una mia canzone

Cambi come l’umore, senza fare rumore

Tutte queste parole infondo Sono solo pioggia che cade dal cielo (Purple rain)

Anche se ogni volta riparte da zero (Purple rain)

Solo di notte, sembra che i pensieri mi colpiscano forte, lacrime sporche

Sono solo pioggia che cade dal cielo (Purple rain) La pioggia che mi batte sulle ciglia, ma ormai disto mille miglia dalla costa, quanto costa restare?

Adesso che la nebbia è così fitta, sembra che perda la vista e mi rattrista se non vuoi restar con me

Domani mi assalgono dubbi che salpano, alla deriva in cui sono naufrago

Mi assaltano, mi baciano, mi lasciano per terra

E non c’è più una retta via quando vivi come in guerra

Tranquilla che domani so già che te ne vai

Ombrello per la pace perché so che non mi piace mai

Restare bagnati, la coscienza non la lavi

Ma tu annaffi i peccati come i fiori che spacciavi Purple rain, piove dentro casa (Dentro casa, casa)

Mentre non ci sei trovo la mia strada (Strada, strada)

Solo la notte, sembra che non trovi dove sia il mio orizzonte

Tutte le volte vedo purple rain, piove dentro casa (? ricordi) Sono solo pioggia che cade dal cielo (Purple rain)

Anche se ogni volta riparte da zero (Purple rain)

Solo di notte, sembra che i pensieri mi colpiscano forte, lacrime sporche

Sono solo pioggia che cade dal cielo (Purple rain)

Il significato della canzone Purple Rain

La canzone sottolinea una sensazione di smarrimento e malinconia, rappresentata simbolicamente dalla “purple rain” (pioggia viola), che porta con sé una serie di riflessioni e ricordi dolorosi. Questo “purple rain” sembra essere una pioggia emotiva che invade non solo la mente, ma anche il luogo fisico, “piove dentro casa,” evidenziando un senso di sofferenza interiore che pervade l’intero spazio personale.

Il protagonista sembra affrontare un forte senso di solitudine, come suggerito dai versi “Solo la notte, sembra che i pensieri mi colpiscano forte, lacrime sporche.” Qui, i pensieri tormentosi arrivano soprattutto di notte, momento in cui emergono i ricordi e le emozioni irrisolte. La pioggia rappresenta anche un dolore che si ripete, poiché “anche se ogni volta riparte da zero,” i sentimenti negativi riaffiorano ciclicamente.

Inoltre, c’è un contrasto tra il protagonista e il fratello, che condividono questa realtà difficile: “Pioggia dentro casa mia e quella mia e di mio fratello.” In un certo senso, questo rafforza l’idea di una sofferenza condivisa, ma che si vive in modo solitario, come se ognuno affrontasse il proprio peso emotivo senza una vera connessione. Anche le esperienze con le autorità e le relazioni nel “Hood” mettono in luce una vita in bilico, tra scontri e momenti di affetto fugaci, come espresso nei versi “Tu sei fuoco, sei ghiaccio, ti odio, ti bacio.”

La pioggia viola è anche un simbolo di battaglia interiore, descritta come “la guerra,” dove le emozioni diventano complicate e confusionarie, e sembra non esserci più “una retta via.” Il protagonista è intrappolato in una sorta di caos emotivo, senza riuscire a vedere una soluzione, simboleggiata dalla nebbia che “è così fitta,” quasi come se gli impedisse di trovare una direzione o di capire realmente cosa desidera.

Infine, c’è una nota di rassegnazione, poiché la persona amata sembra destinata ad andarsene (“Tranquilla che domani so già che te ne vai”). Questa consapevolezza rende ancora più doloroso il continuo ricordo, simboleggiato dalla “purple rain,” una pioggia costante che non lava via il dolore ma, al contrario, lo alimenta, lasciando il protagonista immerso in un dolore che “cade dal cielo,” e non gli permette di ritrovare la serenità.