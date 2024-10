Trema è una canzone di Night Skinny con i featuring di Tedua e Lazza, disponibile dal’11 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ecco il testo di Trema di Night Skinny con i featuring di Tedua e Lazza.

Tedua, ai centottanta non frena

C’è la mia banda, tu trema

Vi voglio vedere per terra

Vi voglio mangiare per cena

Nel mio block, Saint Laurent, siamo gli angeli del cielo

Da Rabat porto l’hash, come quello zero, zero

La tua roba non suona, forse è tua, dice che invecchia

Non fotto quella tr0ia, ha scritto sia a Tony che a Sfera

L’importante è che sono rimasto vero, I made it

Da quando non avevo manco un euro, mi credi?

Oggi che tu mi chiami, io mi chiedo: “Dov’eri?”

Prelevo dei contanti dal mio conto a sеi zeri

Ma non chiedermi comе fai

Tu scrivi i testi con l’AI

Porto dei G dentro ai miei jeans

Compro uno yacht, ritorno nel blocco e grido

Tedua, ai centottanta non frena

C’è la mia banda, tu trema

Vi voglio vedere per terra

Vi voglio mangiare per cena

Zzala, ho ancora un piede per strada

L’altro che accelera urbana

La mia penna è la tua condanna

Il mio umore è black, Balenciaga

GMT, GLC, eri come un funerale

Tieniti, è TNT quando mi senti parlare

Mare Fuori non lo guardo, ma ho un romanzo criminale

La sua figa è una grotta, ma io ho il cazzo di Bin Laden

Rapper come Twin Tower, fingono tutti che non ho vinto

Mi amano e mi odiano, sanno che non ho filtro

Sul tuo neck, fra’, per me è oro finto

Le mie J, faccio ficco

Shit to the limit, se penso alla vita di Jim Belushi

[..]

Tedua, ai centottanta non frena

C’è la mia banda, tu trema

Vi voglio vedere per terra

Vi voglio mangiare per cena