Tedua in concerto al Palapartenope di Napoli stasera, 10 dicembre 2023. Prodotto da Live Nation, dopo la data zero a Jesolo lo scorso 28 ottobre, il primo tour di Tedua nei palazzetti lo ha visto esibirsi sulle note de “La Divina Commedia” e i suoi più grandi successi partendo proprio dalla città di Dante Alighieri, a Firenze (il 4 novembre al Mandela Forum), per proseguire poi a Roma (l’8 e il 9 novembre al Palazzo Dello Sport), nella sua Genova (l’11 novembre allo Stadium), a Milano per quattro appuntamenti (il 13 novembre e poi il 4, 5 e 13 dicembre al Mediolanum Forum), a Bologna (l’8 dicembre all’Unipol Arena) e a Napoli (il 10 dicembre al Palapartenope). Chiuderà fra due giorni, a Torino (12 dicembre al Pala Alpitour), con ben 12 date interamente sold out e 105 mila biglietti venduti in totale.

La scaletta di Tedua in concerto a Napoli

Ecco la scaletta di Tedua in concerto domenica 10 dicembre 2023 a Napoli, al Palapartenope.

Il live inizierà alle 21.

Intro La Divina Commedia

Angelo All’lnferno

Lo sai

Paradiso Artificiale

Lo-fi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio A Luglio

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 chances

Il fabbricante di chiavi

Sangue misto

Scala Di Milano

Buste della spesa

La legge del più forte

Blueface (Vaz Tè cover)

Purple

Acqua

Anime Libere

Dimmi che c’è (thasup cover)

Lingerie

La Verità

Hoe

Malamente

Bagagli

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio

Biglietti concerto di Tedua a Napoli

Il concerto di Tedua al Palapartenope a Napoli è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 10 dicembre 2023.

Come arrivare al Palapartenope a Napoli

Ecco come arrivare con i mezzi e in auto al Teatro Palapartenope:

Il Palapartenope si trova poco distante da due delle fermate della Linea Cumana: Edenlandia e Agnano. Per raggiungere la Linea Cumana dal centro di Napoli o dalla Stazione di Garibaldi vi basterà prendere la Linea 2 (gestita da Trenitalia) e scendere a Montesanto.

Il Teatro Palapartenope si trova vicino alle uscite della tangenziale di Fuorigrotta o di Agnano. L’area esterna dispone di ampi spazi per il parcheggio (con area interna anche per parcheggio TIR).