Sold out la data di Tedua in concerto stasera, 13 dicembre 2023, al Forum di Assago a Milano con il suo tour tutto esaurito “La divina commedia”. Atto finale e conclusivo di una serie di concerti dal successo assoluto che vedrà l’artista, sul palco, con i suoi brani più celebri, incluso il pezzo più recente, “Parole vuote (La solitudine)”.

Ecco la scaletta del concerto di Tedua al Forum di Assago a Milano. Il live inizierà alle 21.ee

Intro La Divina Commedia

Angelo All’lnferno

Lo sai

Paradiso Artificiale

Lo-fi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio A Luglio

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 chances

Il fabbricante di chiavi

Sangue misto

Scala Di Milano

Buste della spesa

La legge del più forte

Blueface (Vaz Tè cover)

Purple

Acqua

Anime Libere

Dimmi che c’è (thasup cover)

Lingerie

La Verità

Hoe

Malamente

Bagagli

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio

Biglietti concerto Tedua al Forum di Assago

Il concerto di Tedua al Forum di Assago è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 13 dicembre 2023.

Tedua, Tour estate 2024

Dopo “Il Paradiso – Atto Finale”, l’apertura trionfale della stagione estiva con la già annunciata e imperdibile data evento agli I-Days, Tedua ripercorrerà i suoi successi attraverso i gironi percorsi ne La Divina Commedia e di tutta la sua carriera al Lucca Summer Festival mercoledì 3 luglio 2024, al Ferrara Summer Festival sabato 6 luglio 2024, al Collisioni di Alba (CN) domenica 7 luglio 2024, al No Sound Fest di Servigliano (FM) venerdì 12 luglio 2024, all’Ama Festival di Bassano del Grappa (VI) sabato 13 luglio 2024, all’Alguer Summer Festival mercoledì 17 luglio 2024, al Planet Arena Dei Templi di Paestum (SA) sabato 20 luglio 2024, al Sotto il Vulcano Fest di Catania lunedì 22 luglio 2024, a Molfetta (BA) mercoledì 24 luglio 2024 e per concludere al Rock in Roma sabato 27 luglio 2024.

Sabato 29 giugno 2024 | Milano, Ippodromo SNAI @ I-Days

Mercoledì 3 luglio 2024 | Lucca @ Lucca Summer Festival – NUOVA DATA

Sabato 6 luglio 2024 | Ferrara @ Ferrara Summer Festival – NUOVA DATA

Domenica 7 luglio 2024 | Alba (CN) @ Collisioni – NUOVA DATA

Venerdì 12 luglio 2024 | Servigliano (FM) @ No Sound Fest – NUOVA DATA

Sabato 13 luglio 2024 | Bassano del Grappa (VI) @ Ama Festival – NUOVA DATA

Mercoledì 17 luglio 2024 | Alghero @ Alguer Summer Festival – NUOVA DATA

Sabato 20 luglio 2024 | Paestum (SA) @ Planet Arena Dei Templi – NUOVA DATA

Lunedì 22 luglio 2024 | Catania @ Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest – NUOVA DATA

Mercoledì 24 luglio 2024 | Molfetta (BA) @ Banchina San Domenico – NUOVA DATA

Sabato 27 luglio 2024 | Roma @ Rock in Roma – NUOVA DATA