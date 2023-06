Il nuovo album di Tedua, “La divina commedia”, ha ottenuto un successo assoluto a una settimana dal rilascio. Il suo esordio ha visto conquistare entrambe le classifiche Fimi. Il disco non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana, occupando la classifica FIMI posizionandosi non solo al #1 posto della classifica album, ma conquistando anche le prime 6 posizioni della classifica singoli con i brani Hoe (feat. Sfera Ebbasta), Malamente, Paradiso Artificiale (feat. Baby Gang & Kid Yugi), Volgare (feat, Lazza), Mancanze Affettive (feat. Geolier) e Red Light, totalizzando ben 8 singoli nella top 10.

“La Divina Commedia” ha debuttato nelle classifiche streaming già dalle prime 24 ore dall’uscita, contando tutti i 16 brani nelle prime 17 posizioni della Top 50 Italia, una traccia nella chart Top 200 Global di Spotify e raggiungendo il podio della classifica Spotify Debut Global. È stato un ottimo debutto anche su Apple Music, inserendosi con tutti i brani nella Top 20, oltre che essere al #1 posto nella classifica Top Album.

Il disco, uscito il 2 giugno 2023, vede la presenza di featuring con alcuni tra i più grandi esponenti del rap italiano come Guè, Marracash, Salmo, ma anche rappresentanti della nuova scuola come Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi e Sfera Ebbasta, fino alle nuove leve come Baby Gang, BNKR44 e Kid Yugi, e di Federica Abbate, una delle cantautrici contemporanee più amate. La parte musicale è stata supervisionata da Shune, Chris Nolan e Dibla con la partecipazione di altri nomi eccellenti alle produzioni: Charlie Charles, Sick Luke, Night Skinny, Zef, Daves.

Tedua, Summer Tour Estate 2023, calendario, date e città

Ecco le date e città di Tedua, con il calendario completo del suo tour.

Venerdì 28 Luglio 2023 | Rimini @ Rimini Beach Arena – Poker Summer Festival

Domenica 13 agosto 2023 | Ascoli Piceno @ Arena Squarcia – Ascoli Summer Festival

Martedì 15 agosto 2023 | Sante Cesare Terme (LE) @ Salento Arena – Sottosopra Off

Mercoledì 16 agosto 2023 | Arbatax @ Rocce Rosse – Arabax Music Festival 2023

Venerdì 18 Agosto 2023 | Catania @ Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

Domenica 20 agosto 2023 | Palermo @ Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Festival