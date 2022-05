Te voglio troppo bene, Andrea Sannino e Franco Ricciardi: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Te voglio troppo bene‘, il nuovo singolo di Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Dopo aver fatto cantare gli italiani con ‘Abbracciame’ durante il primo lockdown, l’artista napoletano torna sulle scene musicali con un inedito suggestivo arricchito dalla voce di uno dei maggiori rappresentanti della musica neomelodica.

Notizie Domenica In, Andrea Sannino canta Abbracciame: testo e audio

Scritto dai due interpreti, Mauro Spenillo e Antonio Spenillo, il brano mescola, in maniera profonda, la melodia partenopea con l’urban più profondo:

Te voglio troppo bene è un inno alla pace, all’amore che riesce a far superare la paura di una guerra. Questo pezzo, nasce da un’immagine che ha colpito sia me che Franco, che riguardava lo scoppio iniziale della guerra in Ucraina, quando i padri salutavano i loro figli e i loro affetti per andare a combattere. Abbiamo immaginato, come accadde il secolo scorso, con ‘O surdato ‘nammurato e abbiamo immaginato un padre, un uomo, un marito che dice, prima di partire per il fronte: Te voglio troppo bene ai suoi cari. Volutamente però, sia nel video sia nella canzone, non abbiamo voluto raccontare, immagini di guerra, perché ognuno di noi vive la “sua guerra” sia concretamente sia interiormente e spesso si necessita di qualcuno affianco a cui volere bene… da sicuramente una forza maggiore per superare le avversità.