Right Where You Left Me è una bonus track che, insieme a ‘It’s time to go‘, è stata inserita nella deluxe version di Evermore, il secondo album di inediti pubblicato da Taylor Swift nel 2020, a sorpresa, in grado di conquistare la vetta della classifica americana e vendere centinaia di migliaia di copie in pochi giorni.

Potete ascoltare la canzone (insieme al lyric video) cliccando qui.

Aaron Dessner, che ha composto “Right Where You Left Me”, pensava fosse per la band Big Red Machine. Quando Taylor Swift l’ha sentita, ha deciso di scriverne il testo. Ha detto riguardo al lavoro con lei:

“Raramente ho avuto questo tipo di chimica con qualcuno nella mia vita – per essere in grado di scrivere insieme, per fare tante belle canzoni insieme in un così breve periodo di tempo”.

Il pezzo racconta di una ragazza che è stata lasciata dal suo fidanzato, un giorno lontano, mentre erano in un ristorante. Se il tempo scorre per tutti e sicuramente per l’altro, lei è rimasta lì, con la mente, con il mascara che colava mentre lui le rivelava di aver incontrato un’altra donna.

A seguire testo e traduzione.

Taylor Swift, Right Where You Left Me, Lyrics

Friends break up, friends get married

Strangers get born, strangers get buried

Trends change, rumors fly through new skies

But I’m right where you left me

Matches burn after the other

Pages turn and stick to each other

Wages earned and lessons learned

But I’m right where you left me

Help, I’m still at the restaurant

Still sitting in a corner I haunt

Cross-legged in the dim light

They say, “What a sad sight”, I…

I swear you could hear a hair pin drop

Right when I felt the moment stop

Glass shattered on the white cloth

Everybody moved on, I, I stayed there

Dust collected on my pinned up hair

They expected me to find somewhere

Some perspective, but I sat and stared

Right where you left me

You left me no, you left me no

You left me no choice but to stay here forever

You left me, you left me no, you left me no

You left me no choice but to stay here forever

Did you ever hear about the girl who got frozen?

Time went on for everybody else, she won’t know it

She’s still twenty-three inside her fantasy

How it was supposed to be

Did you hear about the girl who lives in delusion?

Breakups happen every day, don’t have to lose it

She’s still twenty-three inside her fantasy

And you’re sitting in front of me

At the restaurant when I was still the one you want

Cross-legged in the dim light

Everything was just right, I…

I could feel the mascara run

You told me that you met someone

Glass shattered on the white cloth

Everybody moved on

Help, I’m still at the restaurant

Still sitting in a corner I haunt

Cross-legged in the dim light

They say, “What a sad sight”, I…

I stayed there

Dust collected on my pinned up hair

I’m sure that you got a wife out there

Kids and Christmas, but I’m unaware

Cause I’m right where

I cause no harm

Mind my business

If our love died young

I can’t bear witness

And it’s been so long

But if you ever think you got it wrong

I’m right where

You left me

You left me no, you left me no

You left me no choice but to stay here forever

You left me

You left me no, you left me no

You left me no choice but to stay here forever

Gli amici si lasciano, gli amici si sposano

Gli estranei nascono, gli estranei vengono seppelliti

Le tendenze cambiano, le voci volano attraverso nuovi cieli

Ma sono esattamente dove mi hai lasciata

I fiammiferi bruciano uno dopo l’altro

Le pagine girano e si attaccano l’una all’altra

Salari guadagnati e lezioni apprese

Ma sono esattamente dove mi hai lasciata

Aiuto, sono ancora al ristorante

Sono ancora seduta in un angolo

A gambe incrociate nella luce fioca

Dicono: “Che spettacolo triste”, io …

Giuro che hai sentito cadere una forcina

Proprio quando ho sentito il momento fermarsi

Il vetro si frantumò sul panno bianco

Tutti sono andati avanti, io, io sono rimasta lì

La polvere si è accumulata sui miei capelli raccolti

Si aspettavano che trovassi da qualche parte

Un po ‘di prospettiva, ma mi sono seduta e ho guardato

Proprio dove mi hai lasciata

Non mi hai lasciata, Non mi hai lasciata Non mi hai lasciata altra scelta che restare qui per sempre

Non mi hai lasciata, Non mi hai lasciata Non mi hai lasciata altra scelta che restare qui per sempre

Hai mai sentito parlare della ragazza che è stata congelata?

Il tempo è passato per tutti gli altri, lei non lo saprà

Ha ancora ventitré anni nella sua fantasia

Come avrebbe dovuto essere

Hai sentito della ragazza che vive nella delusione?

Le rotture avvengono ogni giorno, non devi perderle

Ha ancora ventitré anni nella sua fantasia

E tu sei seduto di fronte a me

Al ristorante quando ero ancora quella che volevi

A gambe incrociate nella luce fioca

Andava tutto bene, io … Potevo sentire il mascara scorrere

Mi hai detto di aver incontrato qualcuno

Il vetro si frantumò sul panno bianco

Tutti sono andati avanti

Aiuto, sono ancora al ristorante

Sono ancora seduta in un angolo

A gambe incrociate nella luce fioca

Dicono: “Che spettacolo triste”, io …

Sono rimasta lì La polvere si è accumulata sui miei capelli raccolti

Sono sicura che hai una moglie là fuori

Bambini e Natale, ma non ne sono consapevole

Perché sono proprio dove

Non faccio male

Mi faccio gli affari miei

Se il nostro amore morisse giovane

Non posso testimoniare

Ed è passato così tanto tempo

Ma se mai pensi di aver sbagliato, Sono proprio dove Mi hai lasciata



Non mi hai lasciata, Non mi hai lasciata Non mi hai lasciata altra scelta che restare qui per sempre

Non mi hai lasciata, Non mi hai lasciata Non mi hai lasciata altra scelta che restare qui per sempre