Taylor Swift raddoppia. La cantante ha ufficializzato una seconda data del suo Eras Tour a Milano, il 14 luglio 2024. L’annuncio è stato condiviso anche da Ticketone, via social:

📣 Taylor Swift | The Eras Tour a Milano, aggiunto un SECONDO show! ✨

Taylor Swift | The Eras Tour arriverà a MILANO per due date il 13 e 14 luglio 2024, con un nuovo show aggiunto il 14 luglio.

Per tutti i concerti, special guest Paramore.

Per tutti i concerti, special guest Paramore. #MilanTSTheErasTour pic.twitter.com/k4tJ4pnA9l — TicketOne (@TicketOneIT) July 5, 2023

Ad aprire il concerto in entrambe le date italiane saranno i Paramore e Taylor Swift si è aggiudicata un bis nel nostro Paese, attesissima da anni. Sarà l’occasione per ascoltare tutti i più noti successi del suo repertorio.

L’ultimo disco della cantante è Midnights. Si tratta del decimo album in studio della cantautrice americana, pubblicato il 21 ottobre 2022 con la Republic Records. Annunciato agli MTV Video Music Awards del 2022, Midnights ha segnato il primo nuovo corpus di lavori di Swift dai suoi album indie folk del 2020, Folklore ed Evermore. È un concept album sulle elucubrazioni notturne, scritto e prodotto dalla Swift con il collaboratore di lunga data Jack Antonoff.

Clicca qui per la registrazione e per l’acquisto dei biglietti, online dal 13 luglio.

Taylor Swift, la scaletta del The Eras Tour

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Tis the Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs (mash up)

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Mirrorball (acoustic) – canzone a sorpresa

Tim McGraw (acoustic) – canzone a sorpresa

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma