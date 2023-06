L’atteso concerto di Taylor Swift in Italia è realtà. La cantante ha ufficializzato una tappa del suo “Eras Tour” il 13 luglio 2024 allo Stadio San Siro a Milano. Si tratta dell’unica possibilità per i fan italiani. Sono passati ben 13 anni dalla sua ultima data nel nostro Paese. A seguire tutte le informazioni sul concerto allo Stadio San Siro in programma fra circa un anno.

Taylor Swift a San Siro, come e dove acquistare i biglietti

Per acquistare i biglietti per il concerto di Taylor Swift bisogna registrarsi su Ticketone e poi cliccare qui, dove si entrerà in una sorta di sala d’attesa per poter accedere al proprio turno.

Taylor Swift, la scaletta del concerto

Questa – ad esclusione di modifiche e cambi nel corso dei prossimi mesi- è la scaletta ufficiale del suo “The Eras Tour”. Oltre 40 canzoni in scaletta per poter ascoltare, dal vivo, i più grandi successi dell’artista statunitense dei record

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Tis the Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs (mash up)

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Mirrorball (acoustic) – canzone a sorpresa

Tim McGraw (acoustic) – canzone a sorpresa

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

L’ultimo successo è “Midnights”

Con “Midnights”, disco che ha battuto qualsiasi record di vendita e streaming a livello globale, Taylor Swift ha debuttato per la prima volta in Italia alla #1 nelle classifiche Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti.” In Italia, l’album e il primo singolo estratto “Anti-Hero” sono certificati disco d’oro. Al momento l’album “Midnights” si trova alla posizione #2 della classifica di Spotify Top Album Globale.

Attualmente l’artista è in tour con il suo “Eras Tour”, che sta battendo ogni record di presenze negli Stati Uniti. Inoltre ha recentemente fatto un’altra sorpresa ai suoi fan annunciando l’uscita dell’album “Speak Now (Taylor’s Version)”, in uscita il 7 luglio 2023 e già disponibile in preorder, tra i progetti più attesi di questa estate.