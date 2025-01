Sul web è diventato virale un’immagine di un bigliettino ricevuto da un uomo che ha lavorato con Taylor Swift e che ha avuto, da parte della cantante, un bigliettino di ringraziamento scritto a mano e un bonus di ben 100.000 dollari. La foto della persona, dal nome Robert, che ha condiviso una sentita nota scritta a mano da Swift datata 23 febbraio, mostra anche l’incredibile cifra di 100.000 dollari.

“Robert, grazie per il tuo superbo lavoro nella tappa statunitense dell’Eras ​​Tour!! Il tuo meritato bonus è di 100.000 dollari. Con affetto, Taylor”

Il tutto accompagnato da un piccolo cuore finale e la firma della cantante. Possiamo dire un regalo inaspettato e decisamente appagante. Saranno milioni, in questo momento, le persone che sognano di lavorare per la Swift…

Sebbene la nota sia finita su Internet recentemente, lo scatto sembra risalire al 2023. Ad agosto 2023, è emersa infatti la notizia che la cantante aveva distribuito oltre 55 milioni di dollari di bonus alla sua squadra alla fine della tappa statunitense del suo tour.

Secondo TMZ avrebbe donato 100.000 $ a ciascuno dei circa 50 camionisti che hanno trasportato la sua attrezzatura da palco in tutto il paese. Non è noto se Robert fosse uno di loro, ma anche altri lavoratori avrebbero ricevuto una “somma molto generosa”. Insomma, tutti contenti.

Del resto, con un patrimonio netto dichiarato di 1,6 miliardi di dollari, Taylor Swift è una delle celebrità più generose e già in passato erano emersi dettagli simili. Il suo modo per ringraziare per l’impegno e la fedeltà durante i suoi concerti. E sicuramente 100.000 dollari è una cifra che può cambiare la vita di molte persone.

Sempre in queste ore, tra gli ultimi rumors non confermati ci sarebbe quello che vede la Swift impegnata in prima linea come l’emergenza degli incendi a Los Angeles con 10 milioni di dollari stanziati per le vittime degli incendi boschivi che hanno colpito la città.

