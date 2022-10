Il prossimo 21 ottobre uscirà il nuovo disco di Taylor Swift, Midnights. Ad aprire l’album è la traccia “Lavender Haze” ed è stata proprio la cantautrice a raccontare il significato del brano, condiviso attraverso un video caricato sui social.

“Mi sono imbattuta nella frase ‘Lavender Haze’ mentre stavo guardando Mad Men- L’ho cercato perché pensavo che suonasse bene, e si è scoperto che è una frase comune usata negli anni ’50 con cui descrivevano l’essere innamorati. Se eri nella foschia della lavanda, significava che eri in quel bagliore d’amore onnicomprensivo, e ho pensato che fosse davvero bello”

Taylor Swift ha poi continuato a riflettere sul titolo del pezzo e sul significato:

“Penso che in teoria, quando sei nella foschia color lavanda, farai di tutto per rimanere lì e non lasciare che le persone ti portino giù da quella nuvola. Penso che molte persone abbiano a che fare con questo ora, non solo “personaggi pubblici”, perché viviamo nell’era dei social media. Se il mondo scopre che sei innamorato di qualcuno, lo peserà”

Attualmente la cantante è fidanzata da sei anni con Joe Alwyn (Conversations With Friends), attore. E Taylor ha ammesso come anche lei, in questa relazione, abbia dovuto agire a salvaguardia del rapporto personale:

“Abbiamo dovuto evitare strane voci, cose da tabloid e semplicemente le ignoriamo- Questa canzone parla dell’atto di ignorare quella roba per proteggere le cose reali”

Lo stesso Alwyn ha ricevuto crediti di co-autore sia in “Folklore” che in “Evermore” con lo pseudonimo di William Bowery.

Qui sotto potete leggere la tracklist ufficiale e completa di Midnights, disponibile dal 21 ottobre 2022 (” Questa è una raccolta di musica scritta nel cuore della notte, un viaggio attraverso terrori e sogni d’oro”):

‘Lavender Haze’

‘Maroon’

‘Anti-Hero’

‘Snow On The Beach’ featuring Lana Del Rey

‘You’re On Your Own, Kid’

‘Midnight Rain’

‘Question…?’

‘Vigilante Shit’

‘Bejeweled’

‘Labyrinth’

‘Karma’

‘Sweet Nothing’

‘Mastermind’