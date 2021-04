Inarrestabile ovunque, Taylor Swift. La cantante ha, infatti, appena battuto il record dei Beatles in Uk grazie alla numero 1 ottenuta nella classifica degli album più venduti con la riedizione di “Fearless, Taylor’s version“. L’album si è piazzato direttamente al primo posto della chart, permettendole così di battere e superare il record di lunga data dei Beatles con tre album al numero uno, nel più breve tempo possibile.

L’LP Fearless (Taylor’s Version) ri-registrato dalla Swift ha raggiunto la vetta delle classifiche del Regno Unito venerdì, dopo il successo dei suoi recenti progetti inediti, Folklore ed Evermore. La cantante statunitense ha segnato la tripletta in soli 259 giorni, battendo il record di 54 anni dei Fab Four con tre album in cima alle classifiche in 364 giorni.

Ai tempi, la band aveva conquistato il numero uno grazie a Help!, Rubber Soul e Revolver. Adesso, il loro primato storico, è stato spazzato via proprio per via del ciclone Swift che, con una riedizione e reinterpretazione di un suo vecchio lavoro, ha ottenuto la medaglia d’oro nell’ultima classifica ufficiale.

La decisione di iniziare una ri-registrazione del suo vecchio materiale è un esplicito e voluto tentativo di rivendicare il controllo della sua musica, dopo una disputa con la sua ex etichetta discografica e con il magnate della musica, Scooter Braun. Swift ha confermato a novembre che Braun aveva venduto i diritti dei suoi primi sei album, in un accordo che si pensava valesse più di $ 300 milioni (£ 227 milioni). Una mossa che ha fatto infuriare la cantautrice, irritata all’idea che lui potesse trarre profitto dai suoi dischi, caratterizzando la vendita come un atto di aggressione che “mi ha privato del lavoro della mia vita”.

Fearless (Taylor’s versione) è il primo dei dischi ri-registrati programmati dalla cantante.

La prima versione dell’album risale al 2008 e nel Regno Unito era arrivata alla numero 5 della classifica album. Ora la rivincita.