Taylor Swift e il suo fidanzato Travis Kelce si stanno godendo alcuni giorni insieme, a Sydney, mentre la cantante si trova in Australia impegnata in alcune date del suo tour mondiale. E così, tra momenti privati e pubblici, la coppia è stata immortalata mentre passeggiava romanticamente in uno zoo della città. Mano nella mano, sorridenti e felici, i due non sono solo stati colti dallo zoom dei fotografi ma, di conseguenza, anche dalle polemiche della PETA. L”organizzazione non-profit a sostegno dei diritti animali ha criticato apertamente la scelta della cantante e del giocatore di football americano di recarsi in uno zoo.

Come riportato da TMZ, Debbie Metzler – direttrice per il benessere degli animali in cattività della Fondazione PETA – ha commentato così gli scatti:

“Anche se comprendiamo fin troppo bene il fascino di vedere la fauna selvatica australiana, la PETA spera che la prossima volta Taylor e Travis, se vogliono vedere gli animali selvatici, spendano tempo e denaro in un vero santuario”

In quel caso, infatti, ai visitatori non è consentito toccare o dare da mangiare agli animali presenti ed è sempre presente una rispettosa distanza da loro. Lo zoo lì, d’altra parte, a quanto pare ti permette di toccare con mano la fauna selvatica. E così ha fatto anche Taylor Swift, fotografata mentre dava da mangiare a un canguro.

Avete notato anche la citazione del brano di Taylor, nelle parole di Debbie Metzler? Vi riportiamo un passaggio in inglese:

“While we understand all too well the appeal of seeing Australia’s wildlife”

I due erano stati in visita anche il giorno precedente allo zoo e avevano deciso di tornare anche in seguito. Una mossa non particolarmente apprezzata dalla PETA che li ha invitati pubblicamente a recarsi, se interessati, in un rifugio per animali, lontani da qualsiasi ambiente che possa essere criticato per la questione dei diritti degli animali.