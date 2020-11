Taylor Swift sbarca su Disney+ con “Folklore the long pond studio sessions“, descritto come un concerto intimo della cantautrice americana. Ma, oltre ad alcune esibizioni nello studio di registrazione, ci saranno anche passaggi e racconti legati alla lavorazione del disco.

Il debutto è stato annunciato per la giornata di domani, 25 novembre 2020. La stessa Swift, ospite a Good Morning America, ha raccontato come è nato l’album e questo speciale:

“Folklore è stato un disco realizzato completamente in isolamento, il che significa che Aaron Dessner, Jack Antonoff ed io non ci siamo mai visti mentre collaboravamo e creavamo l’album. Ma ci siamo incontrati ai Long Pond Studios, e per la prima volta abbiamo creato questa musica insieme, suonandola, raccontandola, siamo stati raggiunti da Justin Vernon. Ed è stato filmato da Disney +”

Nel trailer pubblicato dall’account ufficiale di Disney+, si possono intuire le atmosfere che accompagneranno il documentario con brevi anteprime della cantante impegnata a interpretare Cardigan e August.

Folklore continua a macinare riscontri, successi e vendite, confermando l’appeal dell’artista statunitense, protagonista -anche recentemente- di traguardi quasi inimmaginabili.

Basti pensare che, uscito a fine luglio, il disco è tornato per l’ottava settimana al numero 1 nella classifica degli album più venduti in America, nella Billboard 200 nel mese di ottobre. E prima di allora, era rimasta al primo posto per un mese intero.

Era la prima volta che una donna otteneva quattro settimane in classifica al numero 1 dal 2015. Inoltre, anche la prima donna dal 2015 a resistere per 4 settimane di seguito in vetta alla chart.

Ai tempi della pubblicazione, la Swift non fece alcuna promozione ma annunciò, all’improvviso sui suoi social, il rilascio imminente dell’album, spiegando così la decisione presa: