E’ inarrestabile il successo dell’ultimo disco di Taylor Swift, Folklore. Dopo aver dominato per settimane il primo posto (in maniera consecutiva o tornando poco tempo dopo), l’album della cantautrice americana è pronta a riconquistare la vetta per l’ottava volta. A darne l’anteprima è stato Hits Daily Double che parla di un totale di 80.000 copie (copie fisiche vendute, download e streaming inclusi). Ennesima medaglia d’oro quasi assicurata per un disco che continua a raccogliere consensi.

Ad agosto 2020 vi avevamo già raccontato di un altro record:

È la prima volta che una donna ottiene quattro settimane in classifica al numero 1 dal 2015. Il disco ha venduto 101.000 unità di album equivalenti negli Stati Uniti nella settimana terminata il 20 agosto (in calo del 26%), secondo Nielsen Music / MRC Data. È la quarta settimana consecutiva nella quale ha totalizzato almeno 100.000 unità, una rarità per un album non R & B o hip-hop.

Prima donna dal 2015 a resistere per 4 settimane di seguito in vetta alla Billboard 200. E adesso, per l’ottava volta, si riprende quella vetta agognata.

Folklore è uscito a fine luglio, senza alcuna promozione. Solo la stessa Taylor, poche ore prima del rilascio, aveva dichiarato: