Dal 24 giugno, è disponibile il nuovo singolo di Taylor Swift, Carolina, presente nella colonna sonora del film Where the Crawdads Sing, diretto da Olivia Newman, con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith (tratto dall’omonimo romanzo di Delia Owens), che verrà distribuito in Italia ad ottobre.

Lo scorso 22 maggio, Taylor Swift ha pubblicato This Love (Taylor’s Version), nuova versione di This Love, brano contenuto nel suo quarto album 1989. Anche questo brano è stato inserito in una colonna sonora, in questo caso di una serie, The Summer I Turned Pretty, disponibile su Prime Video.

La cantautrice, al momento, è impegnata nella riscrittura dei suoi primi progetti discografici.

Taylor Swift, Carolina: significato canzone

La storia citata nel testo di questa canzone è stata raccontata da Taylor Swift, tramite il comunicato ufficiale:

Circa un anno e mezzo fa ho scritto una canzone su una storia incredibile, la storia di una ragazza che viveva sempre all’esterno, ma guardandosi dentro. In senso figurato e letterale. La giustapposizione della sua solitudine e indipendenza. Il suo desiderio e la sua quiete. La sua curiosità e paura, tutte aggrovigliate. La sua persistente gentilezza e il tradimento del mondo nei suoi confronti.

Taylor Swift, Carolina: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo e per vedere il lyric video ufficiale.

Taylor Swift, Carolina: testo

Oh, Carolina creeks running through my veins

Lost I was born, lonesome I came

Lonesome I’ll always stay

Carolina knows why, for years, I roam

Free as these birds, light as whispers

Carolina knows.

And you didn’t see me here

No, they never did see me here

And she’s in my dreams.

Into the mist, into the clouds

Don’t leave

I make a fist, I’ll make it count

And there are places I will never, ever go

And things that only Carolina will ever know.

Carolina stains on the dress she left

Indelible scars, pivotal marks

Blue as the life she fled

Carolina pines, won’t you cover me

Hide me like robes down the back road

Muddy these webs we weave.

And you didn’t see me here

Oh, they never did see me

And she’s in my dreams.

Into the mist, into the clouds

Don’t leave

I make a fist, I’ll make it count

And there are places I will never, ever go

And things that only Carolina will ever know.

And you didn’t see me here

They never did see me here

No, you didn’t see me here

They never saw me.

Oh, Carolina knows why for years they’ve said

That I was guilty as sin and sleep in a liar’s bed

But the sleep comes fast and I’ll meet no ghosts

It’s between me, the sand, and the sea

Carolina knows.

Taylor Swift, Carolina: traduzione

Oh, i fiumi della Carolina scorrono nelle mie vene

Persa sono nata, solitaria sono venuta

Solitaria rimarrò sempre

Carolina sa perché, da anni, io gironzolo

Libera come questi uccelli, leggera come sussurri

Carolina lo sa.

E non mi hai visto qui

No, non mi hanno mai visto qui

E lei è nei miei sogni.

Nella nebbia, nelle nuvole

Non partire

Stringo il pugno, li farò contare

E ci sono posti in cui non andrò mai e poi mai

E cose che solo Carolina potrà mai sapere.

Macchie di Carolina sul vestito che lei ha lasciato

Cicatrici indelebili, segni fondamentali

Triste come la vita da cui è fuggita

I pini della Carolina, non vuoi coprirmi?

Nascondimi come vestiti lungo la strada secondaria

Infangate queste reti che tessiamo.

E tu non mi hai visto qui

Oh, non mi hanno mai visto

E lei è nei miei sogni.

Nella nebbia, nelle nuvole

Non partire

Stringo il pugno, li farò contare

E ci sono posti in cui non andrò mai e poi mai

E cose che solo Carolina potrà mai sapere.

E tu non mi hai visto qui

Non mi hanno mai visto qui

No, non mi hai visto qui

Non mi hanno mai visto.

Oh, Carolina sa perché per anni loro hanno detto

Che ero colpevole come il peccato e dormivo nel letto di un bugiardo

Ma il sonno arriva veloce e non incontrerò fantasmi

È tra me, la sabbia e il mare

Carolina lo sa.