Sempre più incredibile Taylor Swift. La cantautrice continua a battere record su record e anche traguardi che lei stessa aveva segnato, in passato. Il suo ultimo lavoro, 1989 (Taylor’s Version), ha fatto il suo esordio alla numero 1 in America, con numeri impressionanti. È infatti la settimana con le sue vendite più alte di sempre, con 1.653 milioni di unità, che supera il suo precedente massimo di 1.287 per l’uscita originale del 1989.

Ma non è finita qui.

Il debutto n. 1 del disco ri-registrato 1989 segna la settimana di vendite più alta per qualsiasi album dai tempi di 25 di Adele, nel 2015. È la sesta settimana di vendite più grande di sempre dietro gli album di Adele, *NSync, Eminem e Backstreet Boys. Secondo Billboard, le vendite dell’album sono state così alte anche grazie alle numerose edizioni da collezione e varianti in vinile.

Taylor Swift ha recentemente raggiunto un’altra pietra miliare nelle charts all’inizio di quest’anno, quando “Cruel Summer” è arrivata al numero 1 nella classifica delle canzoni. Un pezzo uscito originariamente nel 2019 e che l’ha portata -grazie alla vetta delle ultime settimane- ai livelli di Stevie Wonder e Janet Jackson, con la nona canzone alla numero 1 nella Billboard Hot 100.

A seguire potete ascoltare “1989 (Taylor’s Version)”:

