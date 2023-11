Per un soffio, Laura Pausini ha mancato il debutto al primo posto della classifica Fimi con il suo nuovo disco, “Anime parallele“, uscito esattamente una settimana fa. Secondo gradino per l’album: era dal 2002, con From The Inside, che l’artista non conquistava la vetta della chart. C’è ancora tempo, comunque, per rifarsi, tutto dipende dalla tenuta del progetto nel corso delle prossime settimane. A conquistare, invece, il primo gradino della chart è stata Taylor Swift con “1989 (Taylor’s Version)”, alla #1 della classifica FIMI degli album e dei vinili più venduti della settimana.

Si tratta di un traguardo senza precedenti per la popstar in Italia, trattandosi del primo album “(Taylor’s version)” ad ottenere questo risultato, e classificandosi come la prima artista donna internazionale a raggiungere la vetta nel 2023. Per Taylor Swift è stata una settimana di importanti riconoscimenti, il 27 ottobre ha battuto infatti i record di artista e album più streammati di sempre su Spotify in un solo giorno.

1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift alla 1, seconda Laura Pausini con “Anime parallele”

Questa è la quarta re-incisione della discografia di Taylor Swift , dopo “Fearless”, “Red” e “Speak Now”, uscito il 7 luglio e posizionatosi alla prima posizione dei vinili più venduti, l’artista multiplatino ha deciso di regalare ai suoi fan anche 5 nuove canzoni, contenute in “1989 (Taylor’s Version)”: “Slut!” (Taylor’s Version) (From the Vault), da oggi in radio, “Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault)”, “Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From the Vault)”, “Suburban Legends (Taylor’s Version) (From the Vault)” e “Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From the Vault)”.

Taylor Swift, ha presentato così “1989 (Taylor’s Version)” attraverso un post su Instagram:

“Sono nata nel 1989, mi sono reinventata per la prima volta nel 2014 e una parte di me è stata reclamata nel 2023 con la riedizione di questo album che amo molto. Mai nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato la magia con cui avreste cosparso la mia vita per così tanto tempo. Questo momento è un riflesso delle avventure che abbiamo attraversato e di tutto l’amore che c’è tra noi che brilla nell’ora più buia. Vi presento, con gratitudine e meraviglia, la mia versione di 1989. Vi stava aspettando”