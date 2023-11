L’attesissimo album “1989 (Taylor’s Version)” di Taylor Swift è finalmente disponibile e, al suo debutto, ha conquistato direttamente la vetta della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia (battendo anche “Anime parallele” di Laura Pausini”).

Questa è la quarta re-incisione della discografia di Taylor Swift , dopo “Fearless”, “Red” e “Speak Now”, uscito il 7 luglio, l’artista multiplatino ha deciso di regalare ai suoi fan anche 5 nuove canzoni, contenute in “1989 (Taylor’s Version)”: “Slut!” (Taylor’s Version) (From the Vault), da oggi in radio, “Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault)”, “Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From the Vault)”, “Suburban Legends (Taylor’s Version) (From the Vault)” e “Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From the Vault)”.

L’album, che è stato pubblicato originariamente nel 2014 e che si è consolidato come uno dei migliori progetti di quell’anno, avendo ottenuto i GRAMMY come Album of the Year e Best Pop Vocal Album, oltre che essere certificato disco di platino in Italia con all’interno singoli come “Shake it off”, “Blank Space”, entrambi dischi di platino, e “We Are Never Ever Getting Back Together”, disco d’oro, ha già visto estratti “This Love (Taylor’s Version)” nel maggio 2022 come colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty” e “Wildest Dream (Taylors’ Version)”, dopo che il brano era diventato virale su TikTok.

Ecco, a seguire, le recensioni sulla versione di Taylor di 1989:

Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version): le recensioni dell’album

The Indipendent (Uk): Questo rinnovamento serve almeno a ricordare l’intoccabile grandezza dell’album.

SputnikMusic: Alcune tracce apportano notevoli miglioramenti: un sottile miglioramento dello splendido arrangiamento di “This Love” trasforma una delle ballate più dimenticabili di Swift in un punto culminante della tracklist, mentre la nuova versione di “Clean” enfatizza le offerte vocali del produttore Imogen Heap in modo così splendente che è un crimine che lei non riceva alcun credito per il lungometraggio, ma altre, sì, sono fuori luogo nei loro aggiustamenti.

Pitchfork: È facile classificare 1989 come una voce artisticamente minore nel catalogo di Swift, per quanto controintuitivo rispetto al suo successo, ma queste canzoni sono estremamente durevoli. 1989 (Taylor’s Version) non è tappezzato di un sorriso da debuttante come il suo predecessore, ma di certo non ha perso il suo splendore.

The Line of Best Fit: Le tracce di Vault in 1989 (Taylor’s Version) danno più colore – un caleidoscopio di storie e sentimenti che rispecchiano i suoni ascoltati ed esplorati nel corso del disco.

American Songwriter: A parte qualche cambio di produzione, 1989 (Taylor’s Version) non fornisce molte rivelazioni, ma questo è il punto. Inoltre, riascolteremo le canzoni del Vault finché non avremo ancora più nuova musica dalla Swift.

Slant Magazine: La prima metà dell’album rimane nel complesso più forte, ma è la seconda metà che giustifica più pienamente la ri-registrazione. Le cinque nuove tracce di “From the Vault” sono tutte solide, anche se non funzionano come una vera estensione tematica ed estetica dell’album come facevano le aggiunte a Red (Taylor’s Version).

PopMatters: Anche se i brani del Vault del 1989 non attirano necessariamente l’attenzione come quelli di altre riedizioni, contengono comunque un pugno emotivo che solo Swift può offrire.

Clash Music: Nel complesso, ‘1989 (Taylor’s Version)’ è eccellente. Gli elogi che l’album originale ha ricevuto per la sua composizione, scrittura e curatela complessiva sono ancora assolutamente degni e, si spera, servano a ricordare come e perché Taylor Swift è diventata una delle più grandi artiste soliste della sua generazione. I brani dall’archivio sono squisiti e costituiscono una forte aggiunta all’album nel suo insieme, e sarebbe sorprendente se queste canzoni non diventassero immediati successi nelle classifiche data la loro simpatia e qualità.

The Telegraph (Uk): Il remake di Swift è sorprendente nella sua esattezza, un altro promemoria del fatto che lei è una star di diversa grandezza con una padronanza dei propri talenti e un audace senso degli affari. …. Tutte le nuove canzoni sono abili e intelligenti in modo soddisfacente, piene di melodie sinuose, sintetizzatori gorgoglianti e percussioni agitate che corrispondono allo stile aggiornato degli anni ottanta dell’originale. …. L’unica nuova canzone che colpisce davvero il suo peso con i singoli originali di Swift del 1989 è la tagliente Is It Over Now?

The Guardian: Questa copia carbone del suo album di successo non riscrive la storia ma aggiunge alcune note a piè di pagina immediatamente preziose.