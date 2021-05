È disponibile in radio da oggi, venerdì 28 maggio, “Tattica”, brano estratto dal nuovo album di Fulminacci, “Tante care cose” (Maciste Dischi/Artist First), che contiene anche il singolo “Santa Marinella” con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2021.

Nel video – che potete recuperare cliccando qui– diretto da bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) e prodotto da Maestro Production – vediamo Fulminacci in automobile che si trova improvvisamente imbottigliato nel traffico. Un traffico di quelli densi, la cui origine rimane ignota, ma che porta l’attesa a diventare motivo sufficiente per domandarsi “perchè” ed agire di conseguenza. La coda è stagnante da troppo tempo, tanto che gli stravaganti personaggi al suo interno si adeguano alla situazione, comportandosi come se si trovassero all’interno di in un enorme campeggio. Il ritardo si accumula e Fulminacci, totalmente fuori contesto, tenta di fuggire dalla coda e dalle curiose ed inevitabili situazioni di disagio nelle quali si ritrova.

Viviamo un’escalation emotiva che, sul finale, prende forma di una contagiosa coreografia, emblema della follia collettiva che soltanto il peggiore traffico può generare.

Fulminacci, dell’album, racconta:

Negli ultimi due anni ho incontrato tante persone e provato mille nuove emozioni. In ‘Tante Care Cose’ c’è il tentativo di raccontare tutto quello che mi è successo, sperimentando il più possibile con il sound e la scrittura. Più che un disco, lo definirei una raccolta di ricordi e sentimenti

Qui sotto il testo della canzone.

[Strofa 1]

Sette e trentaquattro

Io quando esco presto ci esco matto

Tu lo sai, tu lo sai

Mandami un messaggio

Dimmi: “Amore mio, sto un po’ in ritardo”

Ma quando mai, quando mai

[Pre-Ritornello 1]

Salta l’acconciatura, strozza la cintura

E la gente fa schifo

Ma che male alle tempie, la strada si riempie

Sto fermo, ti scrivo: “Arrivo!”

[Ritornello]

Parliamo di tutto

Dei sogni, del mondo

Del fatto che ti amo di brutto

Gli sbagli che ho fatto

Però non ho una tattica, tattica, tattica, tattica

Tattica, tattica, tattica, tattica, tattica

La troverò una tattica, tattica, tattica, tattica

Tattica, tattica, tattica, tattica, tattica

[Strofa 2]

Otto meno un quarto

Penso: “È troppo tardi, l’ho rifatto”

Già lo sai, già lo sai

Leggi ‘sto messaggio

Dimmi: “Stai tranquillo, poveretto”

Quando mai, quando mai

[Pre-Ritornello 2]

Salta l’acconciatura, strozza la cintura

E la gente è cattiva

Ma che bello arrivare, che brutto parcheggiare

Ci sono, ti suono, arrivo

[Ritornello]

Parliamo di tutto

Dei sogni, del mondo

Del fatto che ti amo di brutto

Gli sbagli che ho fatto

Però non ho una tattica, tattica, tattica, tattica

Tattica, tattica, tattica, tattica, tattica

La troverò una tattica, tattica, tattica, tattica

Tattica, tattica, tattica, tattica, tattica

[Bridge]

Sto nel traffico, traffico, traffico

Nella macchina, macchina, macchina

Vado al massimo, massimo, massimo

Senza tattica, tattica, tattica

Sto nel traffico, traffico, traffico

Nella macchina, macchina, macchina

Vado al massimo, massimo, massimo

Senza tattica, tattica, tattica, tattica

Parliamo di tutto

Dei sogni, del mondo

Del fatto che ti amo di brutto

Gli sbagli che ho fatto

Però non ho una tattica, tattica, tattica, tattica

Tattica, tattica, tattica, tattica, tattica

La troverò una tattica, tattica, tattica, tattica

Tattica, tattica, tattica, tattica, tattica