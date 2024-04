Stasera, 22 aprile 2024, Fulminacci sarà in concerto all’Estragon Club di Bologna. Tutto esaurito per le 9 date nei club e per l’evento speciale del 13 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il primo della sua carriera. Un percorso graduale e senza bruciare tappe quello dell’artista romano, che, arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno, passo dopo passo, è riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica. I numerosi appuntamenti indoor saranno seguiti dall’“Infinito +1 tour estivo”, durante il quale il cantautore romano calcherà i palchi dei principali festival di tutta la penisola, per poi finire con una grande festa il 5 settembre al Carroponte (MI).

A seguire la scaletta con l’ordine delle canzoni di Fulminacci in concerto a Bologna, orario di inizio e informazioni sui biglietti.

La scaletta di Fulminacci a Bologna, concerto 22 aprile 2024

Borghese in borghese

Miss Mondo Africa

Spacca

Brutte compagnie

Ragù

Tutto inutile

Filippo Leroy

Le biciclette

Simile

Una sera

Occhi grigi

La siepe

San Giovanni

Così cosà

Un fatto tuo personale / Canguro / Resistenza / Le ruote, i motori!

La vita veramente

Aglio e olio

+1

Tattica

Baciami baciami

Tommaso (Con Tommaso dal pubblico)

Santa Marinella

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Fulminacci a Bologna

Il concerto di Fulminacci a Bologna è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 22 aprile 2024.

03 Luglio 2024 – San Mauro Pascoli (Fc) – Acieloaperto – Villa Torlonia

04 Luglio 2024 – Perugia – L’Umbria Che Spacca

11 Luglio 2024 – Collegno (To) – Flowers Festival

12 Luglio 2024 – Caorle (Ve) – Suonica Festival

18 Luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park

20 Luglio 2024 – San Leucio (Ce) – Un’Estate Da Belvedere

26 Luglio 2024 – Genova – Balena Festival

27 Luglio 2024 – Gradisca D’Isonzo (Ud) – Festival Onde Mediterranee

8 Agosto 2024 – Ripatransone (Ap) – Tilt Summer Festival

13 Agosto 2024 – Locorotondo (Ba) – Locus Festival

14 Agosto 2024 – Maida (Cz) – Color Fest

30 Agosto 2024 – Empoli (Fi) – Beat Festival

3 Settembre 2024 – Roma Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

05 Settembre 2024 – Milano Carroponte