Stasera, 24 aprile 2024, Fulminacci sarà in concerto al Gran Teatro Geox a Padova con una nuova data del suo “Infinito + 1” tour. I numerosi appuntamenti indoor saranno seguiti dall’“Infinito +1 tour estivo”, durante il quale il cantautore romano calcherà i palchi dei principali festival di tutta la penisola, per poi finire con una grande festa il 5 settembre al Carroponte (MI).

La scaletta di Fulminacci in concerto a Padova, 24 aprile 2024

Borghese in borghese

Miss Mondo Africa

Spacca

Brutte compagnie

Ragù

Tutto inutile

Filippo Leroy

Le biciclette

Simile

Una sera

Occhi grigi

La siepe

San Giovanni

Così cosà

Un fatto tuo personale / Canguro / Resistenza / Le ruote, i motori!

La vita veramente

Aglio e olio

+1

Tattica

Baciami baciami

Tommaso (Con Tommaso dal pubblico)

Santa Marinella

Il concerto inizierà alle 21.15.

Biglietti per Fulminacci a Padova, 24 aprile 2024

Il concerto di Fulminacci al Gran Teatro Geox a Padova è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 24 aprile 2024

Come arrivare al Gran Teatro Geox a Padova

Ecco come arrivare al Gran Teatro Geox a Padova per il concerto di Fulminacci, in programma mercoledì 24 aprile 2024, come riportato da Ticketone.

Con i mezzi pubblici.

Dalla stazione di Padova sono disponibili taxi e autobus. In occasione di particolare eventi sarà predisposto un servizio navetta che consente di arrivare a teatro in pochi minuti. La navetta partirà dalla stazione dei treni, farà tappa in Corso Milano (Hotel Plaza) e proseguirà poi fino a teatro. Il prezzo per l’andata e ritorno è di € 5, singolo viaggio € 3. Gli orari saranno i seguenti: stazione (corsia 1): 19:20 – 20:10 Corso Milano (fronte Hotel Plaza): 19:35 – 20:25

Se si arriva in auto, ecco le indicazioni.

Dall’aeroporto Marco Polo di Venezia. Prendere per l’autostrada A4/E70 verso Venezia/Padova/Milano/Bologna/A13. Uscire a Padova Ovest. Tenere la sinistra e seguire indicazioni per Abano Terme, Vicenza, Bologna. Dopo circa 3,5 km uscire in direzione Padova Centro (uscita 4) e rientrare immediatamente in tangenziale direzione Castelfranco-Venezia-Bassano-Milano. Troverete il Gran Teatro Geox sulla destra, dopo circa 400 metri.

Dall’aeroporto Antonio Canova di Treviso. Prendere per l’A27 in direzione Venezia. Dopo circa 6 km uscire in direzione del Passante di Mestre. Uscire a Padova Ovest. Tenere la sinistra e seguire indicazioni per Abano Terme, Vicenza, Bologna. Dopo circa 3,5 km uscire in direzione Padova Centro (uscita 4) e rientrare immediatamente in tangenziale direzione Castelfranco-Venezia-Bassano-Milano. Troverete il Gran Teatro Geox sulla destra, dopo circa 400 metri.

Dall’aeroporto Valerio Catullo di Verona. Prendere per l’autostrada A4 verso Venezia. Uscire a Padova Ovest. Tenere la sinistra e seguire indicazioni per Abano Terme, Vicenza, Bologna. Dopo circa 3,5 km uscire in direzione Padova Centro (uscita 4) e rientrare immediatamente in tangenziale direzione Castelfranco-Venezia-Bassano-Milano. Troverete il Gran Teatro Geox sulla destra, dopo circa 400 metri.