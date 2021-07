Samuele Bersani e Madame sono tra i vincitori delle Targhe Tenco 2021, il prestigioso riconoscimento assegnato dal 1984 dal Club Tenco.

Samuele Bersani è stato premiato per l’album Cinema Samuele che si è aggiudicato la Targa per il Miglior Album in Assoluto. Il cantautore romagnolo, tramite i social, ha ringraziato il Club Tenco per il riconoscimento.

Madame, invece, ha ricevuto ben due riconoscimenti, la Targa per l’Opera Prima, per il suo album omonimo, e la Targa per la Canzone Singola, Voce, scritta da Madame insieme a Enrico Botta e Dardust.

Anche la giovane cantante vicentina ha ringraziato il Club Tenco con un post condiviso sui social, ricordando di essere la più giovane artista ad essersi aggiudicata una Targa Tenco.

Gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria, composta da giornalisti e critici musicali, presente in Italia.

Le Targhe verranno consegnate durante l’edizione 2021 della Rassegna della Canzone D’Autore (Premio Tenco), in programma ad ottobre, al Teatro Ariston di Sanremo.

Di seguito, trovate tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2021.

Targhe Tenco 2021: i vincitori

MIGLIOR ALBUM IN ASSOLUTO

Samuele Bersani – Cinema Samuele (71 voti)

Iosonouncane – Ira (50 voti)

Caparezza – Exuvia (46 voti)

Pino Marino – Tilt (31 voti)

Motta – Semplice (13 voti)

OPERA PRIMA

Madame – Madame (64 voti)

Francesco Bianconi – Forever (39 voti)

Cristiano Godano – Mi ero perso il cuore (39 voti)

Emma Nolde – Toccaterra (34 voti)

ChiaraBlue – Indifesi (30 voti)

CANZONE SINGOLA

Madame – Voce (55 voti)

Iosonouncane – Novembre (49 voti)

Canio Loguercio – Ci stiamo preparando al meglio (45 voti)

Pino Marino – Calcutta (33 voti)

Francesca Incudine – Zinda (26 voti)

INTERPRETE DI CANZONI

Peppe Voltarelli – Planetario (77 voti)

Ornella Vanoni – Unica (64 voti)

Ginevra Di Marco – Quello che conta (48 voti)

Miriam Foresti – A soul with no footprint (13 voti)

Federico Poggipollini – Canzoni rubate (10 voti)

ALBUM IN DIALETTO

Fratelli Mancuso – Manzamà (51 voti)

Setak – Alestalé (45 voti)

Stefano Saletti & Banda Ikona – Mediterraneo Ostinato (39 voti)

Lautari – Fora Tempu (30 voti)

Patrizio Trampetti – ‘O Sud (è fesso) (29 voti)

ALBUM COLLETTIVO A PROGETTO

Ad esempio a noi piace Rino (52 voti)

Ritratti d’autore: Bindi, Bassignano & Friends (44 voti)

Note di Viaggio – Vol 2: Non vi succederà niente (39 voti)

Her Dem Amade Me – Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti (33 voti)

Musica contro le mafie – Sound Bocs Diary (20 voti)