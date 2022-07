Tanti cuori, Shiva: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Tanti cuori’, il nuovo singolo di Shiva, estratto dal fortunatissimo album ‘Dark Love’, in vetta alle classifica di vendite negli ultimi giorni. Il brano, in poche ore dall’uscita, è finito in tendenza su Youtube.

Tanti cuori, Shiva, significato

Una vera e propria dichiarazione d’amore, in salsa rap, che arriva come un ‘pugno allo stomaco’ senza troppi giri di parole.

Tanti cuori, Shiva, video

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale della canzone.

Tanti cuori, Shiva, testo

Ecco il testo di ‘Tanti cuori’:

Uoh-oh-oh,

uoh-oh-oh, yeah

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh

Quando sono solo,

nella mia stanza molte volte fisso il muro

Sento che la mia coscienza chiede solo

Una ragazza dolce come miele

Coloro il mio respiro mentre fumo

E ti sento dentro,

non so come spiegarlo

Come un incantesimo,

non so cosa mi hai fatto

Sono stufo di fingere di essere intatto

Hai fatto a pezzi il cuore di un bugiardo e

Sai che per te

Avrei fatto cose anche pericolose

Per averti solo intorno e

Hai fatto a pezzi il mondo intorno a me

Sono un bugiardo tranne se ti voglio

Sono un bastardo tranne se ti voglio

Ho visto il mio cuore andare a fuoco

Amiamoci, smettiamo con il gioco, yeah

Tanti cuori ho spezzato senza fare i nomi

Delle altre ragazze là fuori

So che tu hai i piani migliori delle mie illusioni

Ma in tua assenza la mia anima diventa fredda

Ho bisogno di fare una scelta

Io non sono il tipo che aspetta

Dimmelo in fretta se sì o no

Yoh, dimmelo in fretta se sì, o no

Perché ho la testa dentro un fottuto mirino e ho

Come la sensazione di sentirmi vuoto tra le bitch

Tu sai come far ridere un G, quindi

Son cresciuto in mezzo ai serpenti nel vicolo

Ho voglia di assaggiare il tuo frutto proibito

Ho pagato caro il prezzo del paradiso

Ma è solo con te se sto riuscendo a viverlo

Sono ricco, ma con te più di chiunque altro

Pure senza trucco e senza smalto

sei diversa dalle altre

Hai ferite profonde in un mondo superficiale

Un tatuaggio con sopra la mia iniziale

Sai che per te

Avrei fatto cose anche pericolose

Per averti solo intorno e

Hai fatto a pezzi il mondo intorno a me

Sono un bugiardo tranne se ti voglio

Sono un bastardo tranne se ti voglio

Ho visto il mio cuore andare a fuoco

Amiamoci e smettiamo con il gioco, yeah

Tanti cuori ho spezzato senza fare i nomi

Delle altre ragazze là fuori

So che tu hai i piani migliori delle mie illusioni

Ma in tua assenza,

la mia anima diventa fredda

Ho bisogno di fare una scelta

Io non sono il tipo che aspetta

Dimmelo in fretta se sì o no

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh

(Dimmelo in fretta se sì o no) yeah

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh

Tanti cuori ho spezzato senza fare i nomi

Delle altre ragazze là fuori

(Uoh-oh-oh-oh).