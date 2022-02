Tanta voglia di lei è un brano dei Pooh pubblicato ad aprile del 1971. E’ un grande successo che permette al gruppo, dopo il buon riscontro ottenuto con “Piccola Katy”, di conquistare il primo posto delle classifiche. La canzone conquista la vetta rimanendo per ben 10 settimane.

Il testo è stato scritto da Valerio Negrini e da Roby Facchinetti per quanto riguarda musiche. Gli arrangiamenti sono curati da Gianfranco Monaldi.

Pooh, Tanta voglia di lei, Significato canzone

Tanta voglia di lei racconta la storia di un tradimento, il cui protagonista però, colui che canta in prima persona, si pente della scappatella avuta con un’altra donna e decide di tornare dalla donna che realmente ama. Lo fa in silenzio, quasi di nascosto, per evitare un confronto/scontro (” mi dispiace di svegliarti / forse un uomo non sarò / ma ad un tratto so che devo lasciarti / fra un minuto me ne andrò”).

Pooh, Tanta voglia di lei, Testo canzone

Mi dispiace di svegliarti

Forse un uomo non sarò

Ma ad un tratto so che devo lasciarti

Fra un minuto me ne andrò

E non dici una parola

Sei più piccola che mai

In silenzio morderai le lenzuola

So che non perdonerai

Mi dispiace devo andare

Il mio posto è là

Il mio amore si potrebbe svegliare

Chi la scalderà

Strana amica di una sera, io ringrazierò

La tua pelle sconosciuta e sincera

Ma nella mente c’è tanta

Tanta voglia di lei

Lei si muove e la sua mano

Dolcemente cerca me

E nel sonno sta abbracciando pian piano

Il suo uomo che non c’è

Mi dispiace devo andare

Il mio posto è là

Il mio amore si potrebbe svegliare

Chi la scalderà

Nella mente c’è tanta, tanta voglia di lei

Chiudo gli occhi un solo istante

La tua porta è chiusa già

Ho capito che cos’era importante

Il mio posto è solo là

Chiudo gli occhi un solo istante

La tua porta è chiusa già

Ho capito che cos’era importante

Il mio posto è solo là

Chiudo gli occhi un solo istante

La tua porta è chiusa già

Ho capito che cos’era importante

Il mio posto è solo là