Tananai è in concerto al Porto Turistico di Pescara stasera, 7 agosto 2023. Il cantautore porterà sul palco i più noti successi, inclusi ovviamente i due brani con i quali si è presentato in gara al Festival di Sanremo, Sesso occasionale e Tango. Come ben noto, il boom di Tananai è arrivato con la sua partecipazione sul palco del Teatro Ariston, nel 2022. Ultimo in classifica ma ai primi posti delle chart e in rotazione radio. L’anno seguente è tornato con la ballad “Tango”, arrivata tra i primi cinque finalisti e diventata -da subito- un piccolo classico del suo repertorio. A seguire potete leggere la scaletta del concerto a Pescara e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Tananai, Pescara, 7 agosto 2023, la scaletta del concerto

Qui sotto la scaletta del concerto di Tananai a Pescara con l’ordine di esecuzione dei brani.

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Tananai, Pescara, 7 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Tananai a Pescara, al prezzo di 40,25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Il concerto a Gallipoli in programma l’8 agosto 2023

Il tour di Tananai è un successo. Il cantautore domani è atteso a Gallipoli con una nuova data del suo tour. E il grande successo ha portato a spostare il live in un altro punto del parco Gondar, come rivelato dallo stesso artista via Instagram.

Ecco le sue parole:

Allora praticamente il concerto di domani a Gallipoli al Parco Gondar era sold out però visto la tanta richiesta hanno deciso di spostarci in un’altra area sempre del Parco Gondar più grande: in poche parole sono disponibili altri biglietti