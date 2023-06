“Direi bella settimanina 😅 E grazie per ieri sera, 45538 per continuare a donare a favore della Romagna (fino al 5 Luglio)“. Queste le parole condivise da Tananai poche ore dopo la sua partecipazione a “Italia Loves Romagna“, dove ha interpretato due suoi brani amatissimi, Abissale e Tango. E quella serata, è stata solo le vetta di alcuni giorni decisamente indimenticabili per l’artista.

Più che giorni, ormai sono anni. Tananai più giustamente godersi il successo ottenuto grazie alla sua prima partecipazione a Sanremo. Era il 2022 -ormai è noto a tutti- e grazie a “Sesso occasionale”, la giovane “Nuova proposta” del Festival ha iniziato a macinare consensi e attenzioni. Quell’ultimo posto in classifica non ha bruciato la sua ascesa, anzi, l’ha letteralmente fatta esplodere a vette altissime, anche grazie alla sua autoironia e al modo giocoso e per nulla serioso, nel prendersi in giro dopo la sua presenza sul palco dell’Ariston. Da lì, la curiosità verso Tananai ha portato il pubblico a (ri)scoprire alcuni pezzi usciti molti mesi prima. Ecco tornare in classifica “Baby Goddamn”, ad esempio.

Poi, dopo il tormentone con Fedez e Mara Sattei con “La dolce vita”, è arrivata la malinconica ballad “Abissale” che ha confermato ancora il grande appeal conquistato. Il pezzo ha funzionato, ha convinto sempre più. Poteva godersi questa lunga onda post Sanremo 2022 e, invece, Tananai ha rischiato, decidendo di partecipare all’edizione 2023 con “Tango”. In molti, alla vigilia, si interrogavano su questa scelta. “Non sarà azzardato?”, “Non rischia di sovraesporsi?”. Nulla di tutto questo, ci si sbagliava. Perché “Tango” è un pezzone, uno dei brani simbolo di Sanremo 2023 e Tananai è salito sul palco con una sicurezza vocale decisamente credibile, piazzandosi tra i primi 5 classificati.

Ed eccolo, come potete vedere nel video qui sotto, duettare insieme a Tiziano Ferro a San Siro con “E fuori è buio”, cantare con Ligabue “Piccola stella senza cielo” e “Gli anni” con Max Pezzali. Ah, e dal backstage, Andrea Delogu ha riportato le parole condivise da lui e Laura Pausini, intenzionati a incidere presto un pezzo insieme.

Solo per dire ieri nel backstage di #ItaliaLovesRomagna Zucchero e Salmo hanno detto che vorrebbero fare un concerto insieme unplugged e @LauraPausini e @Tananai5 si sono promessi di fare un singolo insieme. TIRATE FUORI LE PROVE DA @RaiPlay — Andrea Delogu (@andreadelogu) June 25, 2023

Questa la settimanina di Tananai. Che arriva dopo quasi due annetti di meritati successi.

P.s. Io mi accontento anche di un fine settimana alla Tananai, eh.