Questa sera, 2 agosto 2023, Tananai sarà in concerto all’Arenile Spiaggia del Faro a Jesolo con una tappa del suo tour estivo. Dopo il boom del 2022 con “Sess0 occasionale”, in gara a Sanremo, il cantante ha inanellato una serie di hit, da “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei fino alla ballad “Abissale”. Poi è tornato in competizione sul palco del Teatro Ariston con l’intensa “Tango”, arrivando tra i 5 finalisti. E la canzone ha conquistato i primi posti delle classifiche radio e vendite Fimi. Quella di stasera sarà l’occasione per ascoltare -dal vivo- le hit più famose del cantautore, inclusi nei primi lavori della sua carriera e nell’ultimo disco di inediti, Rave, Eclissi.

Qui sotto tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Tananai, Jesolo, 2 agosto 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Tananai a Jesolo. Il live inizierà alle 21.

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Tananai, Jesolo, 2 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- per il concerto di Tananai a Jesolo. Il prezzo è di 40.25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Il concerto al Carroponte è sold out

In questi giorni, Tananai ha festeggiato anche il sold out del concerto al Carroponte a Sesto San Giovanni (Milano) che ha visto anche l’aggiunta di ulteriori posti. Ma i 10.000 biglietti sono diventati esauriti in pochissimo tempo. Il live è previsto il 9 settembre 2023.

Pensando se dovrei prendere la pizza per 10.000 persone per festeggiare visto che il Carroponte è Soldoutttt! Grazie amici 🫂

Queste le parole condivise pochi giorni prima dal cantautore:

Allora praticamente sono soldout i concerti di Settembre a Milano e Roma (vi amo)

MAAAAA visto che c’è tanta richiesta, possiamo ampliare la capienza del concerto a Milano al Carroponte quindi sono disponibili altri biglietti per quella data 😜