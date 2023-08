Appuntamento all’Arena del Parco Gondar a Gallipoli, stasera, 8 agosto 2023, per il concerto di Tananai. Continua il successo del tour, con numerose tappe sold out e l’appuntamento di stasera spostato in un luogo più ampio del Parco Gondar, proprio per la grande richiesta di biglietti da parte del pubblico. Il cantautore si esibirà sul palco con le sue hit più note, inclusi -ovviamente- i due brani che lo hanno portato ai piani alti delle classifiche, “Sesso occasionale” e “Tango”, entrambi presentati sul palco del Festival di Sanremo. Presenti pezzi estratti dal suo ultimo disco “Rave, Eclissi” e anche i primi brani della sua carriera, come “Baby Goddamn” oppure “Giugno”. A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Tananai, Gallipoli, 8 agosto 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Tananai all’Arena Parco Gondar di Gallipoli con l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 21.30.

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Tananai, Gallipoli, 8 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Tananai a Gallipoli. Il prezzo del posto unico è di 36.80 euro. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Le prossime date del tour di Tananai lo vedranno impegnato il 9 agosto a Roccella Jonica, a Catania l’11 agosto (per il Sotto il vulcano festival), il 12 agosto a Palermo (Green Pop Festival), il 15 agosto ad Olbia al Red Valley Festival, il 17 agosto a Edolo (BS), il 9 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni e, infine, il 25 settembre 2023 alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma (data già sold out da diverso tempo).