Nuova tappa del tour estivo di Tananai ad Edolo (provincia di Brescia), giovedì 17 agosto 2023, al Piazzale Foro Boario. Anche in questa occasione, il pubblico presente potrà ascoltare gli ultimi successi del cantautore (da “Sess0 occasionale” a “Tango”, la ballad che ha confermato la meritata attenzione verso l’artista, entrambi pezzi presentati sul palco del Festival di Sanremo) insieme ai pezzi che ha iniziato a pubblicare a inizio della sua carriera. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto a Edolo e le informazioni sui biglietti.

Tananai, Edolo, 17 agosto 2023: la scaletta del concerto

Qui sotto la scaletta completa -con ordine di esecuzione- dei brani interpretati da Tananai a Edolo. Il concerto inizierà alle 21.

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Tananai, Edolo, 17 agosto 2023: biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti -posto in piedi- al prezzo di 35 euro. Potete cliccare qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

“Quanto sono fortunato. Siamo a metà tour ci vediamo in queste ultime date”. Così, circa una settimana fa, Tananai aveva commentato il buon riscontro delle sue date estive, una serie di live che hanno attirato decine di migliaia di spettatori. Dopo la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Tango”, le ottime quotazioni di Tananai sono ancora di più aumentate e il brano è stato uno dei pezzi vincitori morali dell’ultima edizione della kermesse musicale.

Intanto, il cantante si gode l’ennesima sold out, al Carroponte di Sesto San Giovanni, previsto il 9 settembre 2023. Ben 10.000 posti esauriti per il live, ultima data del suo lungo tour, iniziato poco dopo la sua partecipazione al Festival.

Pensando se dovrei prendere la pizza per 10.000 persone per festeggiare visto che il Carroponte è Soldoutttt! Grazie amici 🫂