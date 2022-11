Take On Me è una canzone del gruppo synth-pop norvegese A-ha. La versione originale del pezzo è stata registrata nel 1984 e prodotta da Tony Mansfield. La versione di successo internazionale del 1985 è stata prodotta da Alan Tarney per il disco d’esordio della band, Hunting High and Low, rilasciato nel 1985. La seconda versione si è classificata nel settembre 1985, raggiungendo il numero due della UK Singles Chart. Qui sotto potete leggere testo e traduzione del brano, insieme al video ufficiale.

A-ha, Take on me, Significato canzone e video ufficiale

Take On Me degli A-ha è basato sul cantante che prova un interesse e cerca di convincere l’amata ad accettarlo. E il titolo deriva dal fatto che lui la supplica di “prenderlo addosso”, come se volesse rischiare con lui. E mentre si può sicuramente capire che il suo amore per lei è vero, è un tipo timido. Per questo motivo, trova difficile esprimere i suoi sentimenti a questa donna speciale. Cliccando qui potete vedere il video ufficiale e ascolta la canzone.

A-ha, Take on me, Testo canzone

… We’re talking away

I don’t know what

I’m to say I’ll say it anyway

Today’s another day to find you

Shying away

I’ll be coming for your love, okay?

… Take on me (take on me)

Take me on (take on me)

I’ll be gone

In a day or two

… So needless to say

I’m odds and ends

But I’ll be stumbling away

Slowly learning that life is okay

Say after me

It’s no better to be safe than sorry

… Take on me (take on me)

Take me on (take on me)

I’ll be gone

In a day or two

… Oh, the things that you say, yeah

Is it life or

Just to play my worries away?

You’re all the things I’ve got to remember

You’re shying away

I’ll be coming for you anyway

… Take on me (take on me)

Take me on (take on me)

I’ll be gone

In a day

… I’ll be gone (take on me, take on me)

In a day (take me on, take on me)

(Take on me, take on me)

(Take me on, take on me)

(Take on me)

A-ha, Take on me, Traduzione canzone

… Stiamo parlando

non so di cosa

Devo dire che lo dirò comunque

Oggi è un altro giorno per trovarti

Stai arretrando

Verrò per il tuo amore, ok?

… Prendi su di me (assumi su di me)

Accettami (accettami)

sarò andato

Tra un giorno o due

… Quindi inutile dirlo

Io sono disparità e fine

Ma inciamperò via

Imparare lentamente che la vita va bene

Dì dopo di me

Non è meglio prevenire che curare

… Prendi su di me (assumi su di me)

Prendimi (assumimi)

sarò andato

Tra un giorno o due

… Oh, le cose che dici, sì

È la vita o

Solo per scacciare le mie preoccupazioni?

Sei tutte le cose che devo ricordare

Stai rifuggendo

Verrò comunque a prenderti

… Prendi su di me (assumi su di me)

Accettami (accettami)

sarò andato

In un giorno

… me ne sarò andato (prendimi, prendimi)

In un giorno (Accettami, prendimi)

(Accettami, prendimi)

(Accettami, prendimi)

(Accettami)