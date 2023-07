Simba La Rue ha rilasciato il nuovo brano, TAF TAF, attualmente al primo posto dei brani di tendenza di maggior successo su YouTube. Il rapper ha condiviso il pezzo la settimana scorsa e ha subito ottenuto un ottimo riscontro. Qui sotto potete leggere testo e significato della canzone.

TAF TAF, Ascolta la canzone, significato

Il brano di Simba La Rue riflette sulle falsità del mondo che lo circonda, con persone che cambiano faccia. “Vendevo coca non per far serata ma per portarmi il pane a casa” racconta, parlando del suo passato e di ambienti lontani dal mondo di oggi. Ma anche adesso, lui resta quello di un tempo (“Spendo più soldi in borse di una troia, Ubriaco barcollo, non mettermi alla prova, Giro con la .9, mica con la scorta”)

Simba La Rue, TAF TAF, Testo della canzone

(Ah)

(Pow)

Fa-Fa-Fai attenzione con chi mangi a tavola

Sappi che le persone cambian faccia (Ah)

Vendevo coca non per far serata

Ma per portarmi il pane a casa

Pa-Parlo di chili, ho visto tonnellate

Ho visto gente, veniva gambizzata (Grr, belek)

Stavo in strada non per far lo scemo (A-a-a-ah)

Stavo in strada per riempirmi la tasca (Eh, sì, grr)

“Gang, gang”, fa il gangster

Ma poi no, non vali un cazzo (Eh no, eh no)

Sì, sì, se ti becco poi ti abuso in un angolo (Sì, sì) (Pow, pow, pow)

Call center, se mi chiami, ti fornisco in un attimo (Subito)

Da Kalenji a Givenchy, poto, c’ho messo un anno (Uno)

Vu-Vuoi la guerra? Tira fuori i Kalashnikov (Grr, grr, grr)

Quelli veri, mica quelli di plastica (Grr-po-pow)

Automatica con un grosso calibro (Calibro) (Pow, pow, pow)

Di-Di-Digli: “Belek” al tuo (Belek) amico che parla

Chе poi finisce in un portabagaglio (Po-pow)

(Oppure in un buco sperduto in campagna) (Po-pow)

Stupido

Sto sopra un G-Class, pétassе, muovilo quel culo tondo (Tondo)

Fa-Facevo braquage dégagé, mica parli con un mongolo (Un mongolo)

Ho fatto due taf-taf, bâtard, non ti parlo di coco (Cocco)

Vendevo al détail, détail, mica parli con un tos–

Sto-Sto-Sto sopra un G-Class, pétasse, muovilo quel culo tondo (Grr)

Facevo braquage dégagé, mica parli con un mongolo

Ho-Ho-Ho-Ho-Ho fatto due taf-taf, bâtard, non ti parlo di coco (Cocco)

Vendevo al détail, détail, mica parli con un tos–

Spendo più soldi in borse di una troia

Ubriaco barcollo, non mettermi alla prova

Giro con la .9, mica con la scorta

Ho la luna storta, litigo con la tossica

Oh-Oh, tossico, mollami

C’ha vent’anni, sembra un cazzo di fossile

C’ho venti grammi prenotati al prossimo

Taglio la peuf, ma non parlo di forbici

Non serve il petto, ma ti servon le palle (Ah)

Le ho così grandi che quasi ingombranti

Poggio il culo su seicento cavalli

Scopo una tipa che frate’, è una cavalla

Io la cavalco come un cavallo

La impenno come un SH (Ah)

Non fare la mafia che in strada è il mio habitat (Belek, belek, belek)

Penso di comprare a mamma una Cadillac (Belek, belek, belek)

Solo per farci la spesa il sabato (Belek, belek, belek)

La-La domenica penso ad una Cabrio (Belek, belek, belek)

Questa sera penso: “Forse mi sparo” (Belek, belek, belek)

Quella sera solo Dio sa come ti sei salvato (Belek, belek, belek)

Sto-Sto-Sto sopra un G-Class, pétasse, muovilo quel culo tondo (Tondo)

Fa-Facevo braquage dégagé, mica parli con un mongolo (Un mongolo)

Ho fatto due taf-taf, bâtard, non ti parlo di coco (Cocco)

Vendevo al détail, détail, mica parli con un tos–