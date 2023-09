Sweet Sounds of Heaven è il brano dei Rolling Stones e Lady Gaga presente nel nuovo disco della band, Hackney Diamonds, disponibile dal 20 ottobre 2023.

Con Stevie Wonder alle tastiere e Lady Gaga alla voce, i Rolling Stones offrono uno spettacolare pezzo di sette minuti, descritto con umorismo da Mick Jagger come una “specie di canzone gospel”, sulla salvezza e sulla celebrazione della vita.

Mick Jagger ha detto sulla partecipazione di Lady Gaga nel brano:

È semplicemente entrata, di fronte a me, e si è rannicchiata come una palla davanti a me sul pavimento. […] E poi qualcuno le ha dato un microfono e lei ha iniziato a cantare ooh e ah.

Sweet Sounds of Heaven, Ascolta la canzone

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “SWEET SOUNDS OF HEAVEN”

The Rolling Stones e Lady Gaga, Sweet Sounds of Heaven, Testo della canzone

I hear the sweet, sweet sounds of Heaven

Fallin’ down, fallin’ down to this earth

I hear the sweet, sweetest sounds of Heaven

Driftin’ down, driftin’ down to this earth

Bless the Father, bless the Son, hear the sound of the drums

As it echoes through the valley and it bursts, yeah

Let no woman or child go hungry tonight

Please protect us from the pain and the hurt, yeah

I smell the sweet

Sweet scents of Heaven

Tumblin’ down (Comin’ down)

Tumblin’ down to the earth (From the earth)

I hear the sweet sounds (Sweet sounds)

The sweet sounds of children (Ooh, the sweet sounds)

And they’re praisin’ (Praisin’)

The land of their birth (No)

No, I’m not, not goin’ to Hell

In some dusty motel

And I’m not, not goin’ down

In the dirt (Yes, yes, yes)

I’m gonna laugh (I’m gonna laugh)

I’m gonna cry (I’m gonna cry)

Eat the bread, drink the wine

‘Cause I’m finally, finally quenchin’

My thirst (Yeah)

You can’t have a light without a little shadow, yeah

Always need a target for your bow and arrow

I want to be drenched in the rain of your heavenly love, oh, yeah, c’mon

Let the music (Let the music) play loud (Play loud)

Let it burst (Let it burst) through the clouds (Through the clouds)

And we all feel the heat

Of the sun, yeah

Yeah, let us sing, let us shout (Let us shout)

Let us all stand up proud

Let the old still believe that they’re young, yeah

Sweet, sweet sound

Sounds so sweet (Oh, it’s so sweet)

Sounds so sweet (So sweet)

Heaven, Heaven

Down, falling down (Falling down)

To this earth

I heard the sweet sounds of Heaven

Play me something, Stevie

I smell the sweet, sweet scents

Of Heaven

Comin’ down (Comin’ down), comin’ down (Comin’ down)

To the earth (From the earth)

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah

Oh yeah, oh yeah, yeah, yes, c’mon

Ooh, c’mon, c’mon, yeah, yeah

Hear the gods laughing from above

Of Heaven

Fallin’ down, fallin’ down to this earth

Oh, oh, oh, oh

Let me lay down and sleep

Heaven, Heaven

The Rolling Stones e Lady Gaga, Sweet Sounds of Heaven, Traduzione della canzone

Sento i dolci, dolci suoni del Paradiso

Che cadono, cadono su questa terra

Sento i suoni dolci, dolcissimi del Paradiso

Andando alla deriva, andando alla deriva su questa terra

Benedici il Padre, benedici il Figlio, ascolta il suono dei tamburi

Mentre risuona nella valle e scoppia, sì

Che nessuna donna o bambino soffra la fame stasera

Per favore proteggici dal dolore e dalla ferita, sì

Sento il profumo del dolce

Dolci profumi del Paradiso

Cadendo giù (venendo giù)

Cadendo giù per terra (dalla terra)

Sento i suoni dolci (suoni dolci)

I dolci suoni dei bambini (Ooh, i dolci suoni)

E stanno lodando (lodando)

La loro terra natale (No)

No, non andrò all’inferno

In qualche motel polveroso

E non sto andando giù

Nella terra (Sì, sì, sì)

Riderò (riderò)

Piangerò (piangerò)

Mangia il pane, bevi il vino

Perché finalmente, finalmente mi sto dissetando

La mia sete (Sì)

Non puoi avere una luce senza una piccola ombra, sì

Hai sempre bisogno di un bersaglio per il tuo arco e la tua freccia

Voglio essere inzuppato dalla pioggia del tuo amore celeste, oh, sì, andiamo

Lascia che la musica (lascia che la musica) suoni ad alto volume (suona ad alto volume)

Lascia che scoppi (lascia che scoppi) attraverso le nuvole (attraverso le nuvole)

E ne sentiamo tutti il calore

Del sole, sì

Sì, cantiamo, gridiamo (gridiamo)

Alziamoci tutti orgogliosi

Lascia che i vecchi credano ancora di essere giovani, sì

Suono dolce, dolce

Sembra così dolce (Oh, è così dolce)

Sembra così dolce (così dolce)

Paradiso, paradiso

Giù, cadendo (cadendo)

A questa terra

Ho sentito i dolci suoni del Paradiso

Suonami qualcosa, Stevie

Sento i profumi dolci, dolci

Del Paradiso

Scendendo (Scendendo), scendendo (Scendendo)

Alla terra (Dalla terra)

Oh sì, oh sì, oh sì, oh sì

Oh sì, oh sì, sì, sì, andiamo

Ooh, andiamo, andiamo, sì, sì

Ascolta gli dei ridere dall’alto

Del Paradiso

Cadendo, cadendo su questa terra

Oh oh oh oh

Lasciami sdraiarmi e dormire

Paradiso, paradiso