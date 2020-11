Sweet Dreams (Are made of this) è un brano degli Eurythmics scritto da David A. Stewart ed Annie Lennox estratto dall’album omonimo. Ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei singoli in Inghilterra e la numero uno nella Billboard Hot 100 nel 1983. Fu il quarto singolo estratto dal disco Sweet Dreams nel Regno Unito e il primo singolo distribuito dagli Eurythmics negli Stati Uniti. Fu un successo mondiale duraturo nel tempo. Basti pensare che, nell’elenco delle 500 migliori canzoni della rivista Rolling Stone del 2003, Sweet Dreams (Are Made of This) si trovava alla numero 356, come unica canzone del gruppo. Qui potete vedere il video ufficiale.

Il pezzo fu un successo di vendite e di airplay e fu fonte di ispirazione e omaggi da parti di numerosi artisti, negli anni a seguire. Un’altra rivisitazione molto celebre fu quella, nel 1995, da parte di Marilyn Manson.

Successivamente Neja ne fece una versione acustica mentre in Blackout di Britney Spears, la canzone Everybody è un sample di Sweet Dreams.

E nel posto paese? Giorgia ha registrato una cover del pezzo nel suo album Pop Heart. Pochi mesi fa, nel 2020, Achille Lauro incise una cover del pezzo nel suo album 1990 in duetto con Annalisa.

A raccontare come è nato il pezzo fu proprio Annie Lennox, anni dopo al The Guardian:

Siamo usciti dai Tourists piuttosto malconci e feriti. Ci eravamo indebitati. Mi sembrava di essere in un mondo di sogni, e che qualunque cosa stessimo facendo non andava per il verso giusto. Tutto questo dolore e questa sofferenza l’ ho riversata in Sweet Dreams… perché non è una canzone positiva. Rappresenta il buio, e nel brano io lo dico: ‘Guarda come siamo ridotti. Come può peggiorare?’ Mi sentivo molto vulnerabile, ferita. La canzone era un’espressione di quello che provavo ai tempi: senza speranza e nichilista. E anche per il video volevamo che l’impatto fosse potente… Ho indossato un abito da uomo con i capelli tagliati. Stavo cercando di essere l’opposto del luogo comune della cantante. Volevo essere forte come un uomo…

Sweet dreams are made of this

Who am I to disagree?

I travel the world and the seven seas

Everybody’s looking for something

Some of them want to use you

Some of them want to get used by you

Some of them want to abuse you

Some of them want to be abused

Hold your head up, keep your head up, (Movin’ on)

Hold your head up, (Movin’ on), keep your head up, (Movin’ on)

Hold your head up, (Movin’ on), keep your head up, (Movin’ on)

Hold your head up, (Movin’ on), keep your head up

