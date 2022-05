Supermodel è il nuovo singolo dei Maneskin, uscito ieri, 13 maggio 2022, e presentato per la prima volta live, alla finale dell’Eurovision 2022. Ma, in attesa di vedere l’esibizione della band (prima assoluta poiché alle prove erano sul palco delle controfigure…), il web nelle scorse ore si è diviso per alcune somiglianze tra il brano e “Smell like teen spirit” dei Nirvana.

Parecchie persone hanno sottolineato il riff simile e l’apertura del pezzo che richiamerebbe alla mente la hit cantata da Kurt Cobain. Ma, gli utenti, via Twitter, si sono divisi tra chi sosteneva la tesi di un voluto omaggio al gruppo (del resto, “Rock never dies!” come urlò Damiano) e chi, invece, ha criticato proprio i passaggi che ricordavano troppo il sound degli indimenticabili Nirvana.

“Ancora non l’ho ascoltata. Troppe cose da seguire ma dal teaser il riff mi pareva preso da Smell like dei Nirvana” commenta Simone. L’utente VoxRM evidenzia “Supermodel dei Maneskin inizia come i Nirvana” e ancora, Alessandro, che promuove “a metà”. “Non male eh, però qualsiasi canzone con la base dei nirvana uscirebbe bella. Alle generazioni giovani vi dico di ascoltare prima “Smells like teen spirit”. Giusto per darvi un’idea“.

Parlando dell’ispirazione e del genesi della canzone, i Maneskin hanno dichiarato:

“Abbiamo scritto Supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio “Supermdel”: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”.

Qui sotto potete ascoltare i due brani e farvi una vostra idea.

Nirvana Smells Like Teen Spirit, Ascolta la canzone

Maneskin, Supermodel