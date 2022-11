Cricca è un cantante di Amici 2022 scelto da Lorella Cuccarini per la sua squadra. In queste ore ha rilasciato il suo primo inedito all’interno del talent show, dal titolo “Supereroi“. Qui sotto potete leggere testo e significato e ascoltare il brano.

Supereroi, Ascolta la canzone, leggi il significato

La canzone è il racconto di una relazione complicata, forse destinata ad essere già finita (“E se anche Totti e Ilary si lasciano, chi siamo noi?”). C’è distanza e difficoltà di comunicazione tra i due, nonostante non sia salutare farsi progetti a lungo termine. Si ipotizza che non possa finire, che possano essere supereroi. Ma lo potranno mai davvero diventare?

Qui la video esibizione di Supereroi di Cricca ad Amici 2022.

Cricca, Supereroi, Testo canzone

Lo sai, che le coppie felici non mettono foto su Instagram

E si sfioran la mano quando non li inquadra nessuno

E si chiedono che cosa fare di tutti quei sogni

Lo sai, che quando ti guardo il mio cuore si scioglie così

E io non riesco a pensare a nient’altro che alle tue gambe, al tuo cul0 e alle tue braccia

E forse ci saremo distratti

E ci siamo ormai persi…

E se anche Totti e Ilary si lasciano

chi siamo noi?

che ipotizziamo che le cose non finiscano

supereroi

siamo due pazzi con la sabbia nel cervello

io cavaliere e tu regina del castello

chi siamo noi?

Lo sai, non essere triste per quello che ti aspetterà

È con la fatica che inizia la felicità

Non ci devi mai più rinunciare

E forse siamo stati distratti

E ci siamo un po’ persi

Io e te …

E se anche Totti e Ilary si lasciano

chi siamo noi?

che ipotizziamo che le cose non finiscano

supereroi

siamo due pazzi con la sabbia nel cervello

io cavaliere e tu regina del castello

chi siamo noi?

Che ogni tre giorni è un addio

Che poi c’ho ragione io

E chi non parla abbastanza sono sempre io

Che non ci capiamo mai

Stasera che cosa fai? Andiamo a sentire Vasco?

E se anche Totti e Ilary si lasciano

chi siamo noi?

che ipotizziamo che le cose non finiscano

supereroi

siamo due pazzi con la sabbia nel cervello

io cavaliere e tu regina del castello

chi siamo noi?