Summertime Sadness è una canzone di Lana Del Rey rilasciato nel 2012. Il brano è tratto dal suo secondo album in studio, Born to Die. La ballata pop è stata pubblicata come quarto singolo dell’album. Nella primavera del 2013, “Summertime Sadness” ha raggiunto il numero uno in Polonia, Ucraina e Armenia. Classificandosi in tutta Europa, il singolo ha raggiunto la top ten in Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Lussemburgo e Svizzera. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere traduzione e testo.

Summertime Sadness, Ascolta la canzone, significato e video

La canzone si concentra sulla sensazione di essere invincibile finché Del Rey è con il suo amante e la paragona a una “tristezza estiva” – il che potrebbe significare che sa che la relazione è fugace come lo è l’estate.

Il video musicale di accompagnamento della canzone ritrae Del Rey e l’attrice Jaime King come una coppia. Con il progredire della trama, entrambi i personaggi si suicidano saltando da altezze pericolose. La fotografia è stata gestita principalmente dal marito di King, Kyle Newman. Cliccando qui potete vedere il video ufficiale.

Lana Del Rey, Summertime Sadness, Testo canzone

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That baby, you the best

I got my red dress on tonight

Dancin’ in the dark, in the pale moonlight

Done my hair up real big, beauty queen style

High heels off, I’m feelin’ alive

Oh, my God, I feel it in the air

Telephone wires above are sizzlin’ like a snare

Honey, I’m on fire, I feel it everywhere

Nothin’ scares me anymore

(One, two, three, four)

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That baby, you the best

I got that summertime, summertime sadness

Su-su-summertime, summertime sadness

Got that summertime, summertime sadness

Oh, oh-oh, oh-oh

I’m feelin’ electric tonight

Cruisin’ down the coast, goin’ about 99

Got my bad baby by my heavenly side

I know if I go, I’ll die happy tonight

Oh, my God, I feel it in the air

Telephone wires above are sizzlin’ like a snare

Honey, I’m on fire, I feel it everywhere

Nothin’ scares me anymore

(One, two, three, four)

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That baby, you the best

I got that summertime, summertime sadness

Su-su-summertime, summertime sadness

Got that summertime, summertime sadness

Oh, oh-oh, oh-oh

Think I’ll miss you forever

Like the stars miss the sun in the morning sky

Later’s better than never

Even if you’re gone, I’m gonna drive (drive), drive

I got that summertime, summertime sadness

Su-su-summertime, summertime sadness

Got that summertime, summertime sadness

Oh, oh-oh, oh-oh

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That baby, you the best

I got that summertime, summertime sadness

Su-su-summertime, summertime sadness

Got that summertime, summertime sadness

Oh, oh-oh, oh-oh

Lana Del Rey, Summertime Sadness, Traduzione canzone

Baciami prima di andare via

Tristezza estiva

Volevo solo che tu sapessi

Quel bambino, sei il migliore

Ho indossato il mio vestito rosso stasera

Ballando nel buio, nella pallida luce della luna

Mi sono fatto i capelli molto vistosi, in stile reginetta di bellezza

Tolgo i tacchi alti, mi sento viva

Oh, mio ​​Dio, lo sento nell’aria

I cavi telefonici sopra sfrigolano come un laccio

Tesoro, sto andando a fuoco, lo sento ovunque

Niente più mi spaventa

(Uno due tre quattro)

Baciami prima di andare via

Tristezza estiva

Volevo solo che tu sapessi

Quel bambino, sei il migliore

Ho avuto quella tristezza estiva, estiva

Su-su-estate, tristezza estiva

Ho quella tristezza estiva, estiva

Oh, oh-oh, oh-oh

Mi sento elettrica stasera

Crociera lungo la costa, a circa 99

Ho il mio bambino cattivo dal mio lato celeste

So che se vado, morirò felice stanotte

Oh, mio ​​Dio, lo sento nell’aria

I cavi telefonici sopra sfrigolano come un laccio

Tesoro, sto andando a fuoco, lo sento ovunque

Niente più mi spaventa

(Uno due tre quattro)

Baciarmi prima di andare via

Tristezza estiva

Volevo solo che tu sapessi

Quel bambino, sei il migliore

Ho avuto quella tristezza estiva, estiva

Su-su-estate, tristezza estiva

Ho quella tristezza estiva, estiva

Oh, oh-oh, oh-oh

Penso che mi mancherai per sempre

Come alle stelle manca il sole nel cielo mattutino

Più tardi è meglio che mai

Anche se te ne sei andato, guiderò (guiderò), guiderò

Ho avuto quella tristezza estiva, estiva

Su-su-estate, tristezza estiva

Ho quella tristezza estiva, estiva

Oh, oh-oh, oh-oh

Baciami prima di andare via

Tristezza estiva

Volevo solo che tu sapessi

Quel bambino, sei il migliore

Ho avuto quella tristezza estiva, estiva

Su-su-estate, tristezza estiva

Ho quella tristezza estiva, estiva

Oh, oh-oh, oh-oh