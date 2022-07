In piena estate, sono ormai usciti tutti i tormentoni che puntano ai piani alti delle classifiche. Dal trio Fedez, Tananai e Mara Sattei (saldo da settimane al vertice della chart Fimi) ai Pinguini Tattici Nucleari con la loro “Giovani wannabe”, sono numerosi gli artisti che, nell’ultimo mese, hanno sfornato un pezzo che si candida a hit. In questi giorni, è uscita una doppia compilation, Summer Hits 2022, di Radio Italia, che racchiude i brani più trasmessi dalle radio e che ci faranno sicuramente compagnia almeno fino al prossimo settembre. Ovviamente è disponibile anche in streaming per l’ascolto o il download.

Ecco, a seguire, tutti i titoli delle canzoni. Tra gli altri troviamo i Boomdabash e Annalisa, Rocco Hunt, Elettra Lamorghini e Lola Indigo, Rkomi, Fred De Palma, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Ligabue, Rhove, Ultimo, Ghali e Tommaso Paradiso.

01 Vasco Rossi L’Amore L’Amore, 02 Elodie Tribale, 03 Ghali Fortuna, 04 Marco Mengoni No Stress, 05 Eros Ramazzotti Ama, 06 Coez Essere Liberi, 07 Pinguini Tattici Nucleari Giovani Wannabe, 08 Boomdabash Annalisa Tropicana, 09 Fabri Fibra Maurizio Carucci Stelle, 10 Francesco Gabbani Peace & Love, 11 Tommaso Paradiso Piove In Discoteca, 12 La Rappresentante Di Lista Diva, 13 Cesare Cremonini Chimica, 14 Biagio Antonacci Seria, 15 Max Gazzè, Carl Brave Cristo Di Rio, 16 Dargen D’Amico Ubriaco Di Te, 17 Samuel Occhiali Da Sole, 18 Lorenzo Fragola E Mameli Luna Fortuna, 19 Fred De Palma Extasi

01 Blanco Nostalgia 02 Elisa E Matilda De Angelis Litoranea, 03 Fedez Tananai E Mara Sattei La Dolce Vita, 04 Ligabue Non Cambierei Questa Vita Con Nessun’Altra, 05 Irama Feat Rkomi 5 Gocce, 06 Ultimo Vieni Nel Mio Cuore, 07 Jovanotti I Love You Baby, 08 Alessandra Amoroso E Db Boulevard Camera 209, 09 Rhove Shakerando, 10 Takagi & Ketra Feat Thasup E Salmo Bubble (Radio Clean Version), 11 Sangiovanni Scossa, 12 Sfera Ebbasta E Rvssian Mamma Mia, 13 The Kolors Blackout, 14 Ana Mena Mezzanotte, 15 Michele Bravi Zodiaco, 16 Rkomi Ossa Rotte, 17 Anna Gasolina, 18 Rocco Hunt Elettra Lamborghini E Lola Indigo Caramello