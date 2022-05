Suite Hotel, Simba La Rue: testo, video, significato della canzone

E’ in tendenza nella sezione musica di Youtube, ‘Suite Hotel’, il nuovo singolo di Simba La Rue, ultimo estratto dall’album ‘Crimi’.

Cliccando sulla foto, in basso, trovate il video ufficiale con l’audio della canzone.

Ecco il testo della canzone ‘Suite hotel’:

Fumo problemi

Bevo tutti i problem

Suit Hotel con una tro…

Ja-Jack Daniel’s mi sporco il company

Louis vitton puzza di dro…

Giro un bedo

Giro tutto il quartier

Mi scrivono lettere dal carcere

Ho condanne nella tracolla

Ooh mamma

Sono sotto indagine

Siamo sotto indagine

Soldi facili

Non è così facile

Tu invece che parli

Non hai palle puoi solo succhiarmelo

Tu invece che parli

Non hai palle

Puoi solo succhirmelo

Ki-Kilo di zippette

Mannite

Aumento il peso

Sim lyca parlo al cliente

Nokia 3310

Ho una Beretta calda

E una panetta al DD

Argento tuta mi vedi

Non c’entro un cazzo con questi

Co-corri c’è sesse

Sissi sono tutto su Whisky

Jack Daniel’s

M’ha dato alla testa crimi

Lo sbirro mi fissa

Co-corri c’è sesse

Sissi sono tutto su Whisky

Ja-Jack Daniel’s

M’ha dato alla testa crimi

Lo sbirro mi fissa

Fumo problemi

Bevo tutti i problem

Suit Hotel con una tro…

Ja-Jack Daniel’s mi sporco il company

Louis vitton puzza di dro…

Giro un bedo

Giro tutto il quartier

Mi scrivono lettere dal carcere

Ho condanne nella tracolla

Ooh mamma

Sono sotto indagine

Si-simba la D-D

Tuta Lacoste e ne-nere

Ho la zippette nelle buste

E la testa per Il benef

Trasporto plaquette

Col crimi ho esagerato

Sim lyca, parlo di bianca

Bilancino peso il grammo

Tu-tu dacci un taglio

Mannite parlo di tagli

Tu sei solo uno che parla

Non parlo parlano i fatti

Tu-tu dacci un taglio

O torni a casa con i tagli

Tua mamma aspetta a casa

Ma è lei che paga i tuoi grammi

