Sudo e Basta: Mariottide (feat. Fernandello): testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Sudo e Basta’, il singolo per l’estate 2022 di Mariottide (Maccio Capatonda) e Fernandello (Herbert Ballerina). Il video, a poche ore dall’uscita, è finito subito in tendenza su Youtube.

Sudo e Basta: Mariottide (feat. Fernandello): significato

Ecco come l’interprete racconta il brano:

Fin da bambino trovavo la realtà limitata a due aspetti. O noiosa o dolorosa. Ho cercato di rimescolarla, prenderla in giro e farne una parodia. Tutte tecniche che cercano una fuga dalla realtà e, allo stesso tempo, la criticano e la mettono in discussione.

Sudo e Basta: Mariottide (feat. Fernandello): video

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video della canzone.

Sudo e Basta: Mariottide (feat. Fernandello): testo

Ecco il testo di ‘Sudo e basta’:

Non andiamo al mare giù in Salento,

perché c’è troppo vento!

Non andiamo manco a Formentera

perché c’è l’acqua nera!

Guarda mamma come non mi diverto,

vivo in vacansia,

Non ci serve andare sulla spiaggia,

ho il mare dentro.

E quindi? Sudo e Basta

Sudo e basta,

sudo sudo sudo,

Sudo e basta,

sudo sudo sudo.

Quest’estate, Quest’estate,

Quest’estate, Sudo e basta.

Quest’estate, Quest’estate,

Quest’estate.

Ho un ombrellone con due buste di sabbia,

In salotto ci facciamo una spiaggia,

Ho bucato il tutto

cosi ti abbronzi,

Allora non è vero

che non abbiamo i soldi?!

Se la tristezza è una ricchezza

noi siamo Briatore,

Stiamo in casa con le pinne

il fucile e il calore,

Siamo contro la guerra,

no al condizionatore,

E se vuoi farti un bagno,

è un bagno di sudore.

Papino è salato;

Hai visto come il mare!

Non andiamo al mare giù in Salento,

perché c’è troppo vento!

Non andiamo manco a Formentera,

ma perché c’è l’acqua nera!

Guarda mamma come non mi diverto,

vivo in vacansia,

Non ci serve andare sulla spiaggia,

ho il mare dentro.

E quindi? Sudo e Basta

Sudo e basta, sudo sudo sudo,

Sudo e basta, sudo sudo sudo.

Quest’estate, Quest’estate,

Quest’estate, Sudo e basta!

Quest’estate, Quest’estate,

Quest’estate.

Sudo, guarda come sudo,

sudo come un mare,

Se sudo ancora un po’,

rischio di annegare,

madonna come sudo,

E anche da sott’acqua,

sudo e basta!