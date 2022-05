Stupido, Sissi: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Stupido’, il nuovo singolo di Sissi, tra le più talentuose scoperte dell’ultima edizione di ‘Amici’. Il brano, scritto dalla stessa interprete con Aldo Iacobelli e Stefano Tartaglini e prodotto da Stabber, è contenuto nell’Ep, ‘Leggera’, uscito, oggi, venerdì 27 maggio 2022.

Musica Italiana Leggera, Sissi: il primo EP della finalista di Amici 2022 esce il 27 maggio

La giovane cantante, uscita dalla scuola di Maria De Filippi, ha condiviso, poche ore fa, il proprio stato d’animo per l’uscita del suo primo vero progetto discografico:

Ho sempre sognato di poter essere sincera, senza preoccuparmi troppo delle conseguenze dei miei pensieri, ora finalmente ci sono riuscita. Amori LEGGERA è vostro, tanto altro in arrivo, non vedo l’ora di condividerlo con voi.

Ecco il testo di ‘Stupido’:

Aspetto per ore anche se

non è più indispensabile

è forse stato troppo poco

chiederti una volta sola

se vieni da me

non voglio distrarti ti ho già

fatto perdere in cose inutili

ma la gente continua,

e continua

a ripetermi sempre cose ruvide

Ma lo sai che è così difficile

fare finta di niente passarci

sopra tutte le volte

che sparisci

Tu mi hai rubato i sogni

ma da subito

piangi mentre dormi

sei uno stupido

ho un mare di ricordi

e tu sei come scogli

ferisci e mi sfinisci

mi lasci andare giù, giù, giù

Non puoi bruciare i ponti se poi

ti guardi subito indietro

forse se non fossi così sereno

non ci riusciresti nemmeno

Se ti porto in giro non ti piace

rimaniamo a casa a litigare

tanto lo so come sei quindi pace

ti lascio comunque da fumare

Lo sai che è così difficile

fare finta di niente e passarci

sopra tutte le volte

che sparisci, da me

Tu mi hai rubato i sogni

ma da subito

piangi mentre dormi

sei uno stupido

ho un mare di ricordi

e tu sei come scogli

ferisci e mi sfiniscimi

mi lasci andare giù,

giù, giù, giù

Giù, giù, giù.