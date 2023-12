Disponibile da 14 dicembre 2023, su Prime Video, il docufilm di Achille Lauro ‘Ragazzi madre – L’Iliade‘.

Achille Lauro, Ragazzi madre – L’Iliade, Di cosa parla

Ragazzi Madre – L’Iliade racconta la storia autentica e appassionata di Achille Lauro che, come un tornado in soli dieci anni, grazie ad una efficace combinazione di talento, determinazione, sacrificio e instancabile lavoro, è arrivato al successo. “Non è una storia, ma un poema epico”, e proprio come nelle grandi epopee omeriche narra un viaggio complesso, pericoloso e ambizioso.

Il film apre per la prima volta il sipario sulla storia unica e sulla vita privata dell’artista, offrendo senza filtri un inedito ritratto degli aspetti più intimi del suo mondo, fino a oggi estranei alla narrazione mediatica seguendo gli ultimi dieci anni di carriera. Un percorso ambizioso dal nulla al successo, un’Iliade di battaglie nella strada che ha portato Achille alla sua consacrazione, da icona urban dell’estrema periferia romana, ragazzo-madre di amici e figli di nessuno a rockstar sui palchi internazionali e imprenditore di successo fino ad approdare al Palazzo delle Nazioni Unite di New York come rappresentante della Musica Italiana, in cattedra di fronte una platea di giovani studenti provenienti da tutto il globo.

La carriera di Achille Lauro

Per Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, la musica ha rappresentato fin dall’infanzia il bisogno viscerale di esprimere sé stesso, e la scrittura, come più volte riaffermato, è stato lo strumento salvifico che lo ha traghettato verso l’esplorazione dei suoi personali mondi musicali. Genio e sregolatezza, le sue prodigiose doti artistiche lo hanno presto introdotto ad una carriera unica nel suo genere, portandolo a raggiungere innumerevoli traguardi e a calcare per ben 4 volte il palco del Festival di Sanremo. Da protagonista del mondo urban-street, Achille Lauro si è trasformato rapidamente in icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di demolire ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi tra generi ed epoche differenti nel mondo della musica, del fashion e dell’arte, fino a diventare un imprenditore di successo.

Sono 6 gli album in studio nella carriera di Achille Lauro.

Con all’attivo sei album in studio – Achille Idol-Immortale, 2014; Dio c’è, 2015; Ragazzi Madre, 2016 (certificato oro); Pour l’Amour, 2018 (certificato oro); 1969, 2019 (certificato platino); Lauro 2021 (certificato oro) – che contano milioni di streaming sulle piattaforme digitali e altrettante visualizzazioni dei videoclip (tra i suoi successi Rolls Royce, Me ne frego, Maleducata, C’est la vie, 16 marzo, Bam Bam Twist, Solo noi, Marilù, Mille, Latte+, Domenica, Che sarà, Fragole fino all’ultimo singolo al momento in vetta a tutte classifiche Stupidi ragazzi che lega grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban) ha raggiunto immensi traguardi di cui il docufilm Prime Video in uscita è solo il primo tassello di un nuovo imponente capitolo ancora da scrivere.