Achille Lauro ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Stupidi ragazzi, disponibile in streaming e download digitale a partire da venerdì 3 novembre 2023.

Non c’è un amore perfetto se non ci ha fatto un po’ male.

Stupidi ragazzi

Vittime dei nostri amori.

Dio non ci voleva così e forse un giorno si vendica.

Questo un passaggio del brano che arriva a pochi mesi dalla release di Fragole, il pezzo insieme a Rose Villain incoronato successo dell’estate già doppio disco di Platino. La canzone viene descritta “dal sound avanguardista” e uscirà per Elektra Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Achille Lauro, Stupidi ragazzi, Autori e significato

Scritto da Achille Lauro con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari e prodotto da Davide Simonetta e Zef, il nuovo capitolo dell’inconfondibile e poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo, racchiude una storia di ragazzi, vittime dei loro amori e del loro destino (mentre cadono i palazzi / stupidi ragazzi / prima di lasciarsi sono gli ultimi ad amarsi / l’amore in un drive-in l’amore in cristalli / corse di cavalli un bacio e centomila orgasmi / ancora ancora).

Recentemente, Achille Lauro ha incontrato il suo pubblico in una nuova veste creativa svelando Les Enfants Terribles un progetto artistico unico e visionario durante l’importante evento internazionale Vogue Forces of Fashion.

Un defilé unico, futuristico e immaginifico nato sotto la direzione creativa di Achille Lauro, Nick Cerioni e Mirta e realizzato interamente dai giovani designers delle scuole di moda associate a Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, vincitori di un contest ideato dagli stessi promotori del progetto e volto a scovare e supportare le nuove generazioni di creativi e facilitarne la connessione con l’industria e il mercato della moda.

“Cos’è la creatività? L’uomo che prova a dare la propria identità alle cose. Dei colori lanciati sul muro, una sigaretta spenta su una tela bianca, qualunque opera dell’uomo a riprova della sua esistenza e della sua volontà espressiva. Una continua contaminazione tra arti, non convenzionale e libera. Sono davvero entusiasta di prendere parte a Vogue Forces of Fashion che per la prima volta sarà in Italia, nella mia Roma, e sono onorato di aver assunto la direzione creativa della collection Les Enfants Terribles insieme a Nick Cerioni e Martina Capriotti, co-founder di Mirta con cui converserò a Fashion Graduate Italia proprio per promuovere il talento dei giovani che desiderano entrare nel mondo della moda. Felice che il progetto sia stato supportato sin da subito da Golden Goose, che fornirà accessori e calzature per completare i look progettati”.