Achille Lauro ha annunciato due concerti imperdibili per i fan: Ragazzi Madre – L’Iliade” Il Live sarà il 4 ottobre 2024 al Forum di Milano e il 7 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma. Info biglietti.

“Ragazzi Madre – L’Iliade” Il Live: Achille Lauro in concerto a Milano e Roma a ottobre 2024

Sono passate poche settimane dall’uscita di Ragazzi Madre – L’Iliade il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video. In queste ore, Achille Lauro ha annunciato due nuovi, unici e imperdibili eventi dal vivo con special guest Boss Doms per celebrare la sua carriera e gli album che lo hanno reso celebre: “Ragazzi Madre – L’Iliade” Il Live sarà il 4 ottobre 2024 al Forum di Milano e il 7 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma.

Reduce dal successo di Stupidi Ragazzi (Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista in testa alle classifiche che lega grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per due unici e imperdibili show autunnali a Milano e a Roma.

Due date evento imperdibili per i fan del cantante, pronto a tornare ad esibirsi dal vivo in questi due appuntamento live nell’autunno 2024.

I live sono organizzati e prodotti da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

L’album Ragazzi madre di Achille Lauro

Ragazzi madre è il terzo album in studio di Achille Lauro, uscito nel novembre 2016. E’ il primo disco prodotto dal cantautore per l’etichetta No Face Agency, che lui stesso ha fondato dopo la separazione artistica con Roccia Music, etichetta indipendente fondata nel 2013 da Marracash e Shablo. Ecco la tracklist completa con le tracce aggiuntive nell’edizione deluxe.

Teatro & cinema

Ulalala (feat. Gemitaiz)

Ragazzi madre – Prequel

Ragazzi madre

Latte in polvere (feat. Simon P, Sedato Bend, QBP)

Maharaja

Fuc – BPR Squad Remix

Amico del quore

Profumo da donna

Amore & grammi (feat. Fred De Palma)

CCL – Prequel

CCL

Barabba

Ascensore per l’inferno (feat. Coez)

Occhiali da donna

Wow

Cenerentola

Miami Beach

A casa di Sandro

In paradiso

Disneyland

Playground Love